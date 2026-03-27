Montero, "la mejor política" que ha "conocido" Sánchez se despide de los suyos puño en alto y al grito de "¡a ganar!"

La bancada socialista, junto con diputados de Sumar y parte del Gobierno, ovacionó a Montero durante más de un minuto en el Congreso.

La despedida fue sobria y sin foto de grupo; Montero mantendrá su acta de diputada hasta tomar posesión como parlamentaria en Andalucía.

Montero se despidió de la bancada socialista levantando el puño y gritando "a ganar" tras votar el Real Decreto con rebajas fiscales por la crisis de Irán.

Pedro Sánchez despidió a María Jesús Montero calificándola como "la mejor política que he conocido" y le agradeció su labor en el Gobierno.

Durante su mensaje institucional a las puertas del pabellón del Consejo de Ministros de la Moncloa, Pedro Sánchez despidió este jueves a María Jesús Montero como "la mejor política que he conocido".

El jefe del Ejecutivo definió a su ya exvicepresidenta primera como "un pilar fundamental del Gobierno" y le agradeció "de corazón" sus casi ocho años de labor "incansable" al servicio de España.

La ex responsable de Hacienda, uno de los cuatro ministros —junto a Fernando Grande Marlaska, Luis Planas y Margarita Robles— que lo han acompañado desde 2018, no estaba allí para escucharle.

Unos minutos antes habían coincidido en el Congreso, donde tampoco hubo una despedida formal.

Montero acudió solo a votar el Real Decreto con las rebajas fiscales por la crisis de la guerra de Irán. Tras convalidarlo, se despidió de la bancada socialista levantando el puño y gritando "a ganar".

En ese momento, y ya saliendo del hemiciclo, algunos de los ministros como Carlos Cuerpo, el que horas más tarde heredaría su cartera de vicepresidente, fueron a darle un abrazo.

Antes, el diputado socialista de Zamora Antidio Fagúndez le había acercado al escaño dos rosas rojas.

Pero fue una despedida algo fría. Tampoco hubo foto de grupo, ni se quedó con los diputados andaluces. Montero, de momento, sigue conservando el acta de diputada.

Su entorno alega que, hasta que no tome posesión como parlamentaria en Andalucía, mantendrá el acta, ya que tiene vinculada su excedencia en el Hospital Virgen del Rocío y quiere "mantener el derecho a plaza".

De hecho, la exministra utilizó la red social X para agradecer su paso por el Gobierno.

Dejo el Gobierno con un inmenso agradecimiento a @sanchezcastejon, el mejor presidente para España, trabajando por la igualdad, la justicia y la paz en condiciones muy difíciles.

Un líder de talla internacional, que ha colocado a España en el lugar correcto de la historia. — María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 26, 2026

Sus compañeros diputados aseguran que "la despedida bonita" tuvo lugar durante la sesión de control de este miércoles, cuando en su última réplica quiso dedicar unas palabras a los diputados socialistas, a quienes animó "a seguir trabajando por la mayoría social".

La última frase que quedará registrada en el Diario de Sesiones de la vicepresidenta María Jesús Montero será dedicada al PP: "Y a ellos, ladran, pues cabalgamos".

Sánchez, ausente

La sobriedad de su adiós contrasta con la despedida que Sánchez dispensó a la que fue vicepresidenta económica hasta que en 2023 fue nombrada vicepresidenta del BEI, Nadia Calviño.

Pedro Sánchez no esperó al mensaje institucional en el que se anunciaban los relevos para destacar su figura, sino que lo hizo desde la tribuna del Congreso, reconociendo que había "aportado rigor, brillantez y audacia al Gobierno".

Más tarde, regresó al banco azul y le dio dos besos.

En el caso de Montero, Sánchez ni siquiera esperó al último turno de la vicepresidenta en la sesión de control y abandonó el hemiciclo en cuanto concluyeron las preguntas que le formularon Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Cuando comenzó la ofensiva del PP contra María Jesús Montero, con hasta cuatro cara a cara, Sánchez ya no estaba allí.

Fue la bancada socialista la que se levantó para ovacionarla durante un minuto y trece segundos. Un aplauso al que se sumaron los diputados de Sumar y toda la bancada azul del Gobierno. Incluso la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, se acercó a Montero para darle dos besos.

Sólo faltaban los titulares de Defensa e Interior, ausentes en la sesión, y un Sánchez que ya estaba en la Moncloa.