Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarle tras criticar a Abascal y pedir un congreso extraordinario

Iván Espinosa de los Monteros, durante su entrevista en EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Las claves nuevo Generado con IA Vox ha abierto un expediente de expulsión a Iván Espinosa de los Monteros tras sus críticas a Santiago Abascal y su petición de un congreso extraordinario. Espinosa de los Monteros, junto a otros exdirigentes, difundió un manifiesto exigiendo un congreso abierto a todos los afiliados para debatir la estrategia y el futuro del partido. El manifiesto denuncia el cierre interno, la falta de debate y la concentración de poder en la cúpula de Vox, así como la ausencia de autocrítica y transparencia. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran Javier Ortega Smith, Víctor González Coello de Portugal, José Ángel Antelo y otros exdiputados relevantes del partido.

El que fuera secretario general y vicesecretario general de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que la formación de Santiago Abascal le ha abierto un expediente para expulsarle del partido después de que él y varios críticos exigieran un congreso extraordinario a la dirección.

"A las 23:01 horas del lunes, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha escrito Espinosa de los Monteros en redes sociales.

Y vincula esta decisión al anuncio de la convocatoria electoral en Andalucía al asegurar que "el lunes pasado sobre las 20:30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía" y dos horas y media le comunican la apertura de expediente para expulsarle de Vox.

El lunes pasado sobre las 20:30 hrs, JuanMa Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía.



Dos horas y media más tarde, a las 23:01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 26, 2026

Manifiesto contra Abascal

La semana pasada exdirigentes de Vox encabezados por Espinosa de los Monteros difundieron un manifiesto en contra de la dirección nacional de Vox en el que exigían la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras" y abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Espinosa de los Monteros -que dejó la dirección del partido en 2023- afirmó en redes sociales que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado".

"La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opinó.

La actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado. — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 16, 2026

Bajo el título Por la apertura del proyecto y la preparación para gobernar, los firmantes del manifiesto se presentan como militantes y exdirigentes del partido comprometidos con Vox desde su origen y aseguran que lo hacen público con la convicción de que "la lealtad política es a las ideas, no a las personas".

"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox", afirman estos firmantes, entre los que están el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, así como los exdiputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann, Malena Nevado y Francisco José Contreras.

Denuncian que durante años han asistido en Vox a un proceso de reducción y empobrecimiento interno, en el que no se ha tratado de cerrar formalmente el proyecto sino de estrecharlo en la práctica, "concentrando decisiones en muy pocas manos, debilitando el debate, eliminando contrapesos y apartando a quienes mantenían criterio propio".

A ello suman la falta de autocrítica y recuerdan que Abascal decidió abandonar el PP porque, según dijo entonces, no había posibilidad de cambiar las cosas desde dentro al estar el partido "secuestrado" por la cúpula dirigente.

Advierten de que sin talento, equipos, controles ni cauces de deliberación no hay alternativa seria de gobierno y expresan su preocupación por la existencia de "un entramado paralelo de entidades opacas" en el partido, así como por los cambios de orientación política, entre los que señalan la salida del grupo europeo ECR, presidido por la italiana Giorgia Meloni.