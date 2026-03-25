Feijóo acusa a Sánchez de someter la política exterior a su "agenda judicial" y a "la económica de Zapatero"

Sánchez responde vinculando al PP y Vox con Donald Trump y cuestiona la postura del PP sobre el real decreto de ayudas.

Feijóo reprocha los pactos del PSOE con EH Bildu y critica la gestión económica y la falta de Presupuestos.

El líder del PP recrimina a Sánchez saltarse la Constitución y las leyes, criticando el envío de la fragata Cristóbal Colón sin permiso del Parlamento.

Feijóo acusa a Sánchez de supeditar la política exterior a su agenda judicial y a la económica de Zapatero.

Alberto Núñez Feijóo elevó este miércoles el tono en el Congreso al acusar a Pedro Sánchez de utilizar el Gobierno como una herramienta personal. “La política exterior de un país no puede depender ni de la agenda judicial de Sánchez ni de la agenda económica de Zapatero”, advirtió, en uno de los pasajes más duros de su contundente réplica.

El presidente del PP llegó a acusar al presidente del Gobierno de "tener un tic dictatorial peligrosísimo". Fue durante su réplica cuando se mostró más duro con un jefe del Ejecutivo que estuvo, durante casi toda la mañana, recordando a Aznar y vinculando al PP con Vox y, a su vez, con Donald Trump.

De ahí a un plano más doméstico acusando al presidente del Gobierno de saltarse las normas y la Carta Magna.

“¿Qué le parece si cumple la Constitución y presenta los Presupuestos? ¿Qué le parece si cumple la ley de Defensa y pide permiso para enviar la mejor fragata?”, ironizó en referencia a la Cristóbal Colón que el Gobierno ha enviado a las costas de Chipre sin la autorización del Parlamento.

El presidente del PP ha rematado con una frase lacónica sobre los escándalos judiciales que acechan al presidente del Gobierno: “Cumpla el Código Penal y dimita de una vez”.

En materia económica, acusó al Ejecutivo de gestionar un Estado “tan desfasado como sus presupuestos” y de “jugar con el dinero de los españoles”.

“Si nada funciona como debería, ¿qué hacen con los 160.000 millones que manejan?”, preguntó antes de reclamar al Gobierno que “deje de mentir y de poner a los ciudadanos de perfil”.

Feijóo reservó sus palabras más severas para los pactos del PSOE con EH Bildu después de escuchar a Pedro Sánchez dando "lecciones de humanidad" sobre Oriente Medio.

"Usted que pacta con quienes mataban a sus compañeros, usted que ha favorecido a una etarra condenada a más de 700 años de prisión”, dijo en referencia a la exdirigente de ETA, María Soledad Iparaguirre, alias Anboto.

“Ser irresponsable tiene un coste, aunque a veces no se vea, y ese precio es la seguridad”, añadió.

También empleó la ironía para ridiculizar la gestión del Ejecutivo. “No son capaces de abrir la línea de AVE en Málaga y se creen capaces de abrir el estrecho de Ormuz”, ironizó.

Hurgando en la herida de las últimas derrotas en Extremadura, Castilla y León o Aragón, Feijóo auguró otra derrota en Andalucía y aseguró que "no hay nada que más le escueza que ver a alguien que desprecia ganando elecciones".

Una sesión con aire pre-electoral

El clima pre-electoral se volvió a notar en la sesión de control que vino a continuación y que arrancó con otro choque entre Sánchez y Feijóo.

El líder del PP abrió fuego con una pregunta de balance económico y político: "¿Cuánto nos cuesta su Gobierno a los españoles?", plantea desde la tribuna, antes de desplegar su lista de reproches: "22 ministerios que no se ponen de acuerdo, ayudas insuficientes, no hay vivienda, no hay Presupuestos...".

Sánchez recogió el guante y devolvió la ofensiva, centrado en la batalla del momento: el real decreto ley de ayudas que el Congreso votará este jueves y que saldrá adelante ya que Junts se ha comprometido a votar a favor.

"¿Pero entonces va a votar que sí al real decreto ley? ¿O no? No se puede ser más endeble. Cúrreselo un poco más, por favor", replica, insistiendo en la idea de que el PP no tiene posición definida y juega al despiste. Una pregunta que mantuvo durante toda la sesión parlamentaria pese a que los votos de los populares no son indispensables.

El objetivo, durante toda la mañana y la tarde, era evidente: tratar de vincular al PP y Vox con Donald Trump.

"Tengo claro que si usted gobernara con Abascal, estarían apoyando la guerra y destinaría un 5% del PIB a Defensa. Su servilismo cuesta mucho a este país. 100.000 millones ha costado a nuestro país esta guerra en solo un mes", sentenciaba.

A lo que Feijóo respondía promoviendo nombres para que sucedan a Maria Jesús Montero, que se enfrentaba a su última sesión de control, al frente de la vicepresidencia y del Ministerio de Hacienda.

"¿Por qué no nombra a Óscar Puente? El estado de las infraestructuras está tan desfasado como el de los Presupuestos", remataba con ironía y volviendo a su réplica.

El ministro de Transportes respondía con sorpresa desde su asiento de la bancada azul.

Sánchez, sin embargo, volvía una y otra vez al mismo punto, como un estribillo parlamentario: el voto del PP. Quiere que quede fijado en el Diario de Sesiones.

"¿Qué van a hacer?", pregunta por enésima vez, decidido a encasillar a Feijóo entre el no a las medidas del Gobierno o la abstención incómoda. Una cantinela con la que estuvo toda la mañana.