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Publicado el decreto que convoca elecciones andaluzas el 17 de mayo: El Parlamento se constituirá el 11 de junio
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes, en una edición extraordinaria, el decreto del presidente, Juanma Moreno, por el que disuelve el Parlamento elegido el 19 de junio de 2022 y convoca elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo.
El decreto, que entra en vigor este mismo martes, mantiene el mismo reparto de diputados a elegir por cada provincia en los próximos comicios: 18 por Sevilla, 17 por Málaga, 15 por Cádiz, 13 por Granada, 12 por Almería y Córdoba y 11 por Huelva y Jaén.
La sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz que surja de las urnas queda fijada para el jueves 11 de junio a las 12 horas.
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María Jesús Montero dice que Moreno convoca elecciones en Andalucía porque "teme el repunte del PSOE"
La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, afirma que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha decidido convocar ya las elecciones autonómicas porque "teme el repunte del PSOE" y porque "la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante".
En X la vicesecretaria general del PSOE ha afirmado que "cuanto antes, mejor" ya que Andalucía "necesita un Gobierno que resuelva los problemas".
"Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!", ha concluido la dirigente socialista tras conocer el día que Moreno ha anunciado para acudir a las urnas en la región.
Moreno Bonilla convoca ya por dos motivos: porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE.— María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 23, 2026
Cuanto antes, mejor, Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas.
Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!
Política