El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes, en una edición extraordinaria, el decreto del presidente, Juanma Moreno, por el que disuelve el Parlamento elegido el 19 de junio de 2022 y convoca elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo.

El decreto, que entra en vigor este mismo martes, mantiene el mismo reparto de diputados a elegir por cada provincia en los próximos comicios: 18 por Sevilla, 17 por Málaga, 15 por Cádiz, 13 por Granada, 12 por Almería y Córdoba y 11 por Huelva y Jaén.

La sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz que surja de las urnas queda fijada para el jueves 11 de junio a las 12 horas.