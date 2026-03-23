Yolanda Díaz da por hecho la caída del decreto de vivienda por la política "destructiva y clasista" de Junts, PP y Vox

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz da por hecho que el decreto de vivienda no será aprobado por la falta de apoyos en el Congreso, señalando a Junts, PP y Vox como responsables. El decreto contempla la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de contratos hasta 2027, afectando a millones de inquilinos. Junts, PP y Vox han anunciado su rechazo al decreto, alegando que perjudica a pequeños propietarios y calificando la medida de “destructiva y clasista”. Díaz insta a inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos y pide movilización social para defender la medida mientras esté en vigor.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya da por hecho que el Gobierno no contará con los apoyos necesarios para la aprobación del real decreto ley de vivienda por la guerra en Irán y señala como culpables a Junts, PP y Vox, a quienes acusa de tener una política "destructiva, clasista y racista".

Este decreto incluye la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de dos años de los contratos entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027.

Esa norma, que entró en vigor este domingo, decaerá en las próximas semanas, cuando el Gobierno lo lleve al Congreso para su votación. Allí está previsto que uno de sus socios, Junts, lo tumbe, junto con los votos de PP y Vox. Y previsiblemente también se unirá otro socio, el PNV.

La votación para la convalidación de esta norma se votará "dentro de 30 días", según ha confirmado Díaz, por lo que el Gobierno se agotará el plazo de un mes para su convalidación. Mientras tanto, seguirá en vigor.

Por ello, ha pedido en RNE a todos los inquilinos de viviendas que insten a sus arrendadores la prórroga de sus contratos y el alza del 2% durante el mes que, de momento, va a estar en vigor este decreto.

"Porque si no es así, le pueden revalorizar su contrato de arrendamiento a un precio, no del 2%, sino del 20%, del 30%, del 40% o de hasta el 50%, como están pasando en todas las ciudades. Por tanto, le pido a la ciudadanía que está en estas condiciones que inste la prórroga", ha insistido.

También ha reclamado a "todas las organizaciones políticas, sindicatos de inquilinos, organizaciones ecologistas y feministas que se movilicen" en defensa del decreto para que a esos tres partidos "la indecencia no les salga gratis".

"Les va a salir caro"

"El proyecto de las tres derechas, PP, Vox y Junts, no solo es racista, sino que es clasista. Tienen que explicar por qué le hacen daño a la ciudadanía de nuestro país", ha afirmado Yolanda Díaz este lunes en una entrevista en la que ha recordado que estas medidas ya están "en vigor".

"Que después las tres derechas del país lo quieran tumbar, que lo tumben, les va a salir caro a Junts, PP y Vox ", ha añadido.

En este sentido, ha denunciado la falta de negociación por parte de estas formaciones. "Uno coge un real decreto ley y se transforma en proyecto de ley y lo negocia. Y dice, pues mire, a mí este artículo no me gusta, mejoro, lo matizo, pero es que no vamos de esto. Es que va de una política, de una concepción que es absolutamente destructiva. Yo lo siento, uno se mide por lo que vota y por lo que hace", ha opinado la ministra.

Este decreto de vivienda, que consiguió Sumar in extremis en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes, busca blindar un millón de contratos de alquiler y a más de dos millones de inquilinos.

"Esta medida entra por la puerta de todas las casas", ha señalado la vicepresidenta, que ha dejado claro que el Gobierno va a seguir negociando con los grupos para poder sacarlo adelante. Mientras, "durante 30 días vamos a salvar a millones de personas", ha añadido.

PP, Vox y Junts, en contra

PP y Vox ya han anunciado que votarán en contra. Junts también, ya que considera que este decreto "ahoga" a los pequeños propietarios. Ante esta situación, los números no le dan al Ejecutivo.

"Golpearon a 10 millones de personas por no revalorizar las pensiones. Y agredieron a los trabajadores oponiéndose a la reforma laboral. ¿Por qué hacen daño de forma sistemática a los ciudadanos?", se ha preguntado Díaz, que califica de "destructiva" las políticas de Junts, PP y Vox.

Este decreto permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027.



Asimismo, establece una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", esta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.