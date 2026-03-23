Ferraz esperará al resultado de Montero en Andalucía para ratificar a Óscar López como candidato del PSOE madrileño

Experiencias previas, como las candidaturas de Trinidad Jiménez y Reyes Maroto, muestran las dificultades de lanzar candidatos poco conocidos con poco margen de tiempo.

El partido baraja retrasar el proceso de primarias para mantener abiertas todas las opciones y analizar el contexto electoral en otras comunidades.

Ferraz retrasará la ratificación de Óscar López hasta conocer el resultado de María Jesús Montero en las elecciones andaluzas para evaluar el efecto de los ministros como candidatos.

La dirección del PSOE de Madrid da por hecho que Óscar López será su candidato en 2027, aunque la decisión depende de un proceso de primarias aún sin calendario.

La dirección del PSOE de Madrid da por hecho que su candidato a las elecciones autonómicas de mayo de 2027 será Óscar López. Sin embargo, su designación no es automática: depende de un proceso interno de primarias cuyo calendario aún no está fijado.

Un debate que hasta ahora parecía inverosímil se ha abierto con el resultado de las recientes elecciones autonómicas. En Aragón fueron mal, pero en Castilla y León, pese a perder el PSOE, el partido reaccionó.

En este contexto, dentro del partido vuelve a ganar fuerza la vía de apostar perfiles con verdadera implantación territorial.

Por eso en Madrid ha surgido el nombre deJavier Ayala, aunque el alcalde de Fuenlabrada ha rechazado cualquier tipo de propuesta y asegura estar centrado en su municipio.

El funcionamiento para la elección del candidato del PSOE a las elecciones autonómicas es escalonado. Primero se abre el plazo de precandidaturas, en el que los aspirantes dan un paso al frente. Después, deben reunir un número mínimo de avales de la militancia.

Solo si hay más de un candidato que supere ese filtro se celebran primarias con votación.

Si, por el contrario, solo se presenta uno —como ocurrió con Juan Lobato en 2022—, queda proclamado automáticamente sin necesidad de campaña ni votación.

El precedente de Lobato es relevante. El exsecretario general del PSOE de Madrid registró su precandidatura en septiembre de 2022 y, al no tener rival, fue proclamado candidato días después. No hubo urnas. El calendario, en aquel caso, se adelantó.

Ahora el escenario es distinto. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, las agrupaciones madrileñas están a la espera de que Ferraz fije el calendario, pero en el partido en Madrid no se descarta una estrategia opuesta a la de entonces: retrasar al máximo el proceso.

¿El motivo? Alargar los plazos permite mantener abiertas todas las opciones y evaluar el conocido como efecto ministro: que un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez sea el cabeza de lista, como ha ocurrido en Aragón (Pilar Alegría) y pasará en Andalucía (María Jesús Montero) y Comunidad Valenciana (Diana Morant).

En el PSOE asumen que el calendario no es solo organizativo, sino político: cuanto más tarde se activen las primarias, más margen habrá para medir el contexto electoral y testar el éxito de otras candidaturas próximas al presidente del Gobierno.

En todo caso, será el Comité Federal el que fije el calendario, y, según fuentes socialistas, ese paso no se dará hasta después de las elecciones andaluzas.

A partir de ahí, el actual secretario del PSOE de Madrid, Óscar López, y su mano derecha, Pilar Sánchez Acera, estudiarán si convocan primarias en enero, o adelantarán el calendario a septiembre, como hizo Lobato.

Retrasarlas permitiría al PSOE ganar tiempo para analizar resultados en otras comunidades, evaluar el desgaste o fortaleza de sus siglas y decidir, con más información, si es preferible ir a un relevo de Óscar López.

Trinidad Jiménez, precedente

Ahora bien, si el PSOE de Madrid consigue atrasar hasta enero el proceso y, si este no fuera Óscar López, se plantearía el problema de lanzar una cara desconocida en cuatro meses.

Como precedente, hay que recordar que esta no sería la primera vez que el PSOE se ve obligado a construir una candidatura en tiempo récord.

Trinidad Jiménez fue designada candidata a la alcaldía de Madrid en 2003 con apenas unos meses de margen, en una operación impulsada desde la dirección federal.

Las encuestas preelectorales hablaron de un empate técnico entre el Partido Popular y las fuerzas de izquierda (PSOE e Izquierda Unida). Pero el resultado fue muy diferente: el PP ganó por mayoría absoluta.

Ahora bien, Trinidad Jiménez consiguió el mayor número de concejales socialistas en Madrid desde que el PSOE fue desalojado de la alcaldía.

Más recientemente, Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid volvió a evidenciar las dificultades de proyectar en poco tiempo a un perfil con escaso conocimiento entre el electorado, pese a su condición de ministra.