La guerra invierte la tendencia: el PSOE rebota y Vox cae, sólo el PP resiste según el sondeo que publica esta noche El Español

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE remonta en intención de voto tras su postura contra la guerra y la confrontación de Pedro Sánchez con Trump, recuperando terreno a costa de Sumar y Podemos. Vox sufre una caída significativa debido a luchas internas y bloqueos en pactos de gobierno, aunque aún se mantiene por encima de su resultado en el 23J. El PP se consolida como la primera fuerza política según el sondeo, manteniéndose estable pese al contexto internacional y la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. En Cataluña, ERC amplía su distancia respecto a Junts, mientras Salvador Illa retira su proyecto de Presupuestos por falta de apoyo.

El truco funcionó en las recientes elecciones del 15M en Castilla y León, y podría volver a funcionar ahora, si se celebraran elecciones generales.

El presidente Pedro Sánchez logra rentabilizar la pancarta del No a la guerra y su confrontación con Donald Trump (como antes con Elon Musk y los "tecnoligarcas"), según la encuesta de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche en La Edición.

El sondeo marca un claro cambio de tendencias. El PSOE logra remontar, tras registrar en febrero su peor dato debido a los escándalos de corrupción.

Aunque lo hace escorando su posición política y, por tanto, devorando el espacio de los socios situados a su izquierda, Sumar y Podemos, que quedan reducidos a la mínima expresión.

En el otro extremo,a Vox se le gripa el motor y registra una sustancial caída, tras meses sostenidos de crecimiento. Aunque sigue por encima del resultado que obtuvo en las elecciones generales del 23J, se aleja del horizonte del 20% del voto.

Por primera vez en varios meses, al partido de Abascal le pasan factura sus luchas intestinas (que han provocado la salida de dirigentes como Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros).

Pero también, el bloqueo de los pactos de Gobierno de Extremadura y Aragón. Tras los comicios del 15M, Abascal prometió acelerar esos acuerdos.

Pero en una entrevista concedida este domingo al diario ABC, recupera su perfil más desafiante y atribuye la convulsa situación interna que atraviesa su partido a "los ataques del PP". Algo que, asegura, podría provocar que Sánchez gane las próximas elecciones.

No ocurre así según el sondeo de SocioMétrica que publica esta noche EL ESPAÑOL. En medio del maremoto provocado por la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, el PP de Alberto Núñez Feijóo se mantiene como primera fuerza política y claro ganador de las próximas elecciones.

El No a la guerra permite al PSOE remontar a costa de sus socios y el presidente Pedro Sánchez mejora su índice de popularidad, que se situó en su peor dato el verano pasado.

La mayoría de los españoles siguen dando por hecho que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, aunque ahora está mucho más disputada la preferencia de los ciudadanos entre los distintos líderes.

Pero la estrategia del PSOE entraña también enormes riesgos. Entre ellos, el coste para la economía, que puede destruir su relato del "cohete", debido al impacto que tiene el encarecimiento de los combustibles.

El Consejo de Ministros del pasado viernes fue el reflejo de estas tensiones internas. Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero optaron por incluir medidas que había reclamado el PP, como la rebaja del IVA sobre los carburantes, en el decreto de ayudas para paliar el coste de la guerra.

Los ministros de Sumar se rebelaron, exigiendo incluir también medidas del escudo social, como la prórroga de los alquileres.

Sánchez optó finalmente por incluir estas últimas medidas en un segundo decreto, a sabiendas de que no podrá sacarlo adelante en las Cortes. Junts anunció este sábado que no va a apoyar el texto aprobado a instancias de Sumar.

La encuesta de EL ESPAÑOL también anuncia sorpresas para Cataluña, donde ERC agranda su distancia respecto a Junts.

Y se abre otro flanco para Sánchez: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha visto obligado a retirar su proyecto de Presupuestos, dado que no tiene el apoyo de ERC, mientras el Gobierno sigue sin presentar los suyos, alegando ahora que es culpa de la guerra.

El bloqueo en Cataluña se debe, en parte, a que Moncloa ha decidido demorar todas las exigencias de ERC (como el cupo catalán) hasta después de las elecciones andaluzas de la próxima primavera, para no perjudicar las expectativas de María Jesús Montero como candidata a la Presidencia de la Junta.

Para los más impacientes, Se Acabó la Fiesta, la agrupación de electores de Alvise Pérez, sigue sin opciones de sacar ni un escaño en el Congreso de los Diputados.

Aunque los 18.000 votos que obtuvo en Castilla y León (el doble que Podemos, y esto retrata bien el panorama de la izquierda), podrían haber impedido a Vox obtener dos escaños. Los habría arañado al PSOE.

La anterior encuesta de SocioMétrica para las elecciones generales, publicada por EL ESPAÑOL el 15 de febrero, otorgaba al PP de Feijóo una clara victoria con 140 escaños (32,1% del voto).

En cambio, el PSOE se situaba en su peor dato de toda la legislatura, con sólo 98 diputados (25%).

Por su parte, Vox mantenía su escalada iniciada en Extremadura y Aragón: ya acariciaba la posibilidad de alcanzar el 20% del voto y registraba 66 diputados, el doble de los que tiene en la actualidad en el Congreso.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 19 a 21 de marzo de 2025. La muestra se ha equilibrado mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, y recuerdo de voto. La convergencia por interacción es del 97%. No procede error muestral por tratarse de muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error en +-3%). El estudio ha sido realizado por SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics.