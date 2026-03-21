La ejecutiva de Movimiento Sumar propondrá este sábado al Grupo Coordinador, su máximo órgano de dirección, la aprobación de la convocatoria de una nueva asamblea del partido tras las elecciones en Andalucía, con el objetivo de actualizar su hoja de ruta estratégica tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Además, según han informado fuentes de la formación, se aprovechará también a renovar los órganos de dirección que fueron elegidos en la última asamblea en marzo del año pasado, junto al debate sobre las posiciones estratégicas de la formación.

Por ejemplo, defiende que volver a votar los órganos directivos es la mejor forma de cubrir la vacante del puesto de co-coordinador, que sigue pendiente desde que el diputado Carlos Martín dimitiera en agosto de dicho cargo.

Aunque Sumar se dotó de un modelo de bicefalia (dos coordinadores), la formación ha estado de forma interina únicamente con Lara Hernández (la otra co-coordinadora) como principal referente en el partido, primando hasta la fecha la agenda política y electoral por encima de la orgánica.

De esta forma, entienden que tras esas elecciones es el momento idóneo para este nuevo congreso, garantizando así que la organización no se paraliza. Además, se acompasa el proceso con la constitución durante las próximas fechas de asambleas territoriales.