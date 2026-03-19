Ortega Smith reta a Garriga a publicar todas sus fuentes de ingresos tras revelar El Español los correos internos de Vox

El exsecretario general pide a Garriga que publique su modelo 347, la declaración fiscal que detalla todos los ingresos superiores a 3.005 euros.

Ortega Smith acusa a cuatro dirigentes de Vox de convertir el partido en su "gallina de los huevos de oro" y exige transparencia económica.

Los correos revelan tensiones dentro de la cúpula de Vox, incluyendo un informe de Ortega Smith para pedir la destitución de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros.

Javier Ortega Smith desafía a Ignacio Garriga a hacer públicas todas sus fuentes de ingresos tras la filtración de correos internos en Vox.

Javier Ortega Smith ha desafiado este jueves a Ignacio Garriga a hacer públicas todas sus fuentes de ingresos tras revelar EL ESPAÑOL una serie de correos internos que destapan la guerra abierta en la cúpula de Vox.

En esos mails, el secretario general desvela que Ortega Smith llegó a elaborar "un informe durísimo" para pedir la destitución de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, y ellos exigieron someterle a él a "tratamiento psiquiátrico por su trato agresivo y violento con las mujeres".

En un mensaje en X, el todavía concejal en el Ayuntamiento de Madrid ha acusado a "los 4 que han secuestrado el proyecto político", sin dar sus nombres, de haber convertido Vox en "su gallina de los huevos de oro".

"Aquellos que siempre hemos sumado nunca vamos a bajar la cabeza", ha añadido.

No puedo aceptar que los 4 que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones.



Ante filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones, me veo obligado a compartir la carta -que nunca… https://t.co/XoYnQlvrW9 pic.twitter.com/OpNF8FBMnO — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 19, 2026

Y ha cerrado su tuit lanzando el siguiente reto a Garriga: "Espero que tu próxima filtración sea el modelo 347".

El modelo 347 es la declaración fiscal anual en la que una empresa o autónomo debe detallar todas sus fuentes de ingresos superiores a 3.005 euros.

Con esa exigencia, lo que está pidiendo Ortega Smith es que Garriga haga pública su actividad económica antes y durante su etapa al frente de Vox.

Junto al mensaje, el exsecretario general ha publicado la carta que remitió a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) días después de que ese órgano acordase su expulsión de la dirección del partido,el pasado 22 de diciembre.

"Ante filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones, me veo obligado a compartir la carta que remití al CEN tras su injustificada decisión de expulsarme", ha escrito.