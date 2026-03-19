Irene Montero y Rufián, juntos en un acto sobre la unidad de la izquierda: "Daremos la batalla y salimos a ganar las elecciones"

Este acto estará centrado en la exposición de ideas sobre la situación del espacio progresista, pero, por ahora, sin implicaciones sobre alianzas electorales, sobre todo después de la debacle de Podemos, Sumar e Izquierda Unida en las elecciones de Castilla y León en las que no consiguieron representación.

🔵Rufián-Irene Montero: ¿ticket electoral?



Irene Montero esquiva la posibilidad de incluir, por ahora, a Sumar en la nueva fuerza de izquierda#Mañaneros19M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/CBzGMhRTbD — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) March 19, 2026

Más que un acto

Eso sí, Irene Montero ha dejado claro que en este acto no sólo van a "conversar", también van a dar "certezas a la gente de izquierda" de que "hay un partido que jugar" para bajar alquileres, controlar los precios de la cesta de la compra, aprobar leyes feministas y antiracistas para frenar a la derecha y a la extrema derecha.

"Estamos dispuestas a ganarle a la derecha en todos los ámbitos, en el mediático, el judicial y el político", ha añadido.

También ha remarcado que "hacer equipo con Rufián es una buena idea" y que la inclusión de otras formaciones, como Sumar, "se irá concretando", para destacar que el objetivo de este acto es "que la izquierda esté fuerte y preparada para jugar este partido" cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales, previstas para 2027.

Preguntada sobre cómo se ha gestado este acto, Irene Montero ha revelado que su formación "nunca" ha dejado de hablar con otros partidos y dirigentes de izquierdas y ha destacado el papel que en ello ha tenido Xavier Domènech, quien fuera el hombre fuerte de Pablo Iglesias en Cataluña.

"Cuando la izquierda está fuerte y el feminismo también pasan grandes cosas, pero estamos preocupadas y cuando hemos visto la oportunidad de hablar sobre ello lo hemos aprovechado y de mil amores damos este paso", ha explicado.

Hay que recordar que Rufián protagonizó en febrero un acto similar en Madrid con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, donde reflexionó sobre la necesidad de que la izquierda evitara la división electoral.

Tras esto, la formación morada rechazó esta alianza bajo el argumento de que acabaría con la izquierda y apuntalaba al PSOE, cuya "inacción alimenta a Vox", y que "han hecho más cuatro diputados de Podemos que cinco ministros de Sumar".

Sin embargo, conforme han ido pasando las semanas, varios de sus dirigentes, entre ellos la propia Irene Montero, admitieron la necesidad de escuchar más a fondo la propuesta del dirigente de ERC.

Sobre todo después de la renuncia de Yolanda Díaz a liderar la nueva alianza de Sumar, una decisión que removió los cimientos de los partidos a la izquierda del PSOE y que llevó a Podemos a coger el guante lanzado por Rufián días atrás.

Irene Montero, un "activo innegable"

Hace apenas tres semanas el dirigente de ERC no dudó en referirse públicamente a la eurodiputada de Podemos como "un activo innegable".

Si bien ha evitado elucubrar sobre el impacto que puede tener la retirada de Yolanda Díaz a la hora de acercar a Podemos a la unidad de la izquierda, Rufián siempre ha considerado que la formación morada es "imprescindible" y que Irene Montero, que entiende que será su candidata, es "un activo electoral innegable".

"Creo que sin ellos y ellas quien quiera hacer cualquier cosa se equivoca", dijo en febrero, antes de advertir a los partidos de la izquierda que "las frases motivacionales quedan muy bien", pero se necesita "orden y cálculo" para unir fuerzas en la medida de lo posible, provincia a provincia.

También insistió en que eso no significa eliminar a ningún partido o que solo se presente una fuerza, sino aplicar "un poquito de orden".