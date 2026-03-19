Correos de Garriga destapan las miserias de Vox: Ortega Smith pidió 'la cabeza de Iván y Rocío' y ellos que le 'tratara el psiquiatra'

Garriga acusa a Ortega Smith de deslealtad, de beneficiar al PP y de dañar la imagen y la cohesión interna de Vox con sus acciones y declaraciones públicas.

Las desavenencias quedaron reflejadas en una cadena de correos que fue clave para la expulsión de Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional de Vox.

Monasterio y Espinosa, por su parte, reclamaron que Ortega Smith recibiera tratamiento psiquiátrico por su trato agresivo y violento hacia las mujeres.

Correos internos de Ignacio Garriga revelan profundas tensiones en Vox, con Javier Ortega Smith pidiendo la destitución de Rocío Monasterio e Iván Espinosa.

Javier Ortega Smith llegó a elaborar "un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza" y ellos exigieron someterle a él a "tratamiento psiquiátrico por su trato agresivo y violento con las mujeres".

Así lo desvela Ignacio Garriga en varios correos enviados a Ortega Smith a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los mails, que fueron enviados a lo largo de 2025 desde la Secretaría General de Vox, tenían como finalidad reconvenir la actitud de Ortega Smith, al que Garriga reprochaba actuar por libre y obviando las instrucciones de la dirección.

Esos correos se incorporaron al informe elevado al Comité Ejecutivo Nacional —máximo órgano de Vox— que acordó la salida de Ortega Smith el pasado 22 de diciembre.

El todavía portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid no respondió a ninguno de esos mensajes. Este periódico ha tratado de recabar su versión, pero ha declinado realizar valoración alguna.

Este medio también se ha puesto en contacto con Espinosa de los Monteros, que asegura estar "centrado en construir y mejorar, pese a los continuos ataques que estoy recibiendo", y añade que ahora comprueba que "venían de más atrás".

El primero de los correos de Garriga a Ortega Smith se remitió en abril. A medida que avanzan los mails, se aprecia cómo el tono va cambiando, de uno más cordial a otro más duro.

En los primeros, Garriga se despide con un "un fuerte abrazo"; en los dos últimos, lo hace con un escueto "un saludo".

Más allá de ese detalle en las formas, el contenido va poco a poco subiendo de intensidad y revela la guerra larvada en el partido.

En los primeros correos, por ejemplo, Garriga le afea "pequeñas descoordinaciones, sin duda no intencionadas".

Le reprocha haberse enterado "solo por las redes sociales" de una visita del concejal madrileño a Torrelavega, "un acto de partido con contenido político".

Y para ese tipo de asuntos, le advierte de que debe seguir los "procedimientos", porque de lo contrario se pueden generar "perjuicios de coordinación". "Te ruego tu ayuda para que el partido pueda funcionar con unidad de mensaje", le pide.

En otro correo, enviado el 20 de mayo, le recuerda que, cuando se convoquen "canutazos" —declaraciones breves ante los medios— en manifestaciones en las que participa Vox, debe "coordinarse previamente con el equipo nacional de prensa, ya sea con Álvaro, Rosa o Juan".

Se refiere a Álvaro Zancajo, Rosa Cuervas-Mons y Juan E. Pflüger, responsables de Comunicación del partido.

En ese caso concreto, le señala que el "canutazo" debía darlo Isabel Pérez Moñino, uno de los rostros a los que Vox quiere dar visibilidad en Madrid.

En el tercer correo en orden cronológico Garriga sube el tono. Admite escribir con "malestar" a raíz de las "insistentes" declaraciones de Ortega Smith en contra de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valladolid.

En Valladolid gobiernan en coalición PP y Vox, y el partido de Santiago Abascal ha tenido que aceptar la implantación de una ZBE, una propuesta contraria a su programa electoral.

En ese contexto, Garriga traslada a Ortega Smith que "entiende y comparte la frustración de aceptar medidas que no responden íntegramente a nuestro programa", pero que "sólo cuando los ciudadanos nos den la mayoría suficiente podremos aplicar nuestro proyecto sin concesiones".

En ese correo, le dice que "una cosa es expresar una vez tu desacuerdo, y otra muy distinta es convertirlo en un casus belli, airearlo insistentemente en redes y dar la impresión de que nuestro partido se divide y se desautoriza a sí mismo".

"Por desgracia, no es la primera vez que, de modo incomprensible, buscas notoriedad aunque sea a costa de crear división y entorpecer el proyecto", continúa.

Tras el verano, el 8 de septiembre, Garriga vuelve a escribir al portavoz municipal y le recrimina por haber "desoído las indicaciones claras y reiteradas del partido" por un canutazo ante el centro de menores de Hortaleza.

Le dice que eso es "pisar" a otros dirigentes, como Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración.

"Si no sumas, deja de restar"

El último correo, fechado el 20 de noviembre, es sin duda el más duro, y se envía un mes antes de la expulsión de Ortega Smith como miembro de la dirección del partido. Es donde se vierten las acusaciones más graves.

"Aunque jamás has respondido ni a mis cartas anteriores ni a mis mensajes, no puedo dejar de dirigirme a ti de nuevo para afearte, con toda claridad, tu conducta reiterada", empieza.

Le reprocha dos entrevistas en El Debate y COPE, en las que Ortega Smith había calificado de "equivocada e injusta" la decisión de retirarle de la portavocía adjunta del Congreso para nombrar en su lugar a Carlos H. Quero, uno de los perfiles al alza del nuevo Vox.

A partir de ahí, el tono se endurece aún más. Le acusa de favorecer al Partido Popular. Es el pasaje más tenso de toda la cadena de correos.

"Resulta especialmente revelador observar cómo tu estrategia de comunicación —en su contenido, en su tono y en su calendario— encaja con precisión en la narrativa interesada que intenta imponer Génova y sus medios afines en estos momentos", escribe.

Le acusa también de "sembrar dudas internas" en "plena fase de crecimiento sostenido" del partido. Y asegura que esa "insistencia" debilita la cohesión y "solo puede ser interpretada como una connivencia objetiva con quienes desean erosionarnos desde fuera".

Pero donde quedan reflejadas las guerras personales de Vox es en el párrafo siguiente: "Sorprende, por cierto, tu exhibición pública de cariño y nostalgia hacia compañeros a los que quisiste cesar cuando eras Secretario General. Te recuerdo que llegaste a hacer un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza, cabeza que te negó nuestro Presidente".

E inmediatamente, prosigue: "Comprende que resulte simpático ver cómo intentas ahora abrazarte a ellos para tratar de dañar al mismo que trató de minimizar vuestras diferencias durante tantos años. Al igual que resulta curioso leer ahora lo que decían ellos de ti hace no tanto tiempo, cuando exigían que se te sometiera a tratamiento psiquiátrico por tu trato agresivo y violento con las mujeres".

Garriga muestra su decepción por lo que entiende es una "deslealtad reiterada" por parte de Ortega Smith, que "pretende sembrar confusión entre nuestros afiliados y simpatizantes".

E incluso le dice que tiene datos que demuestran que ha dejado de ser un valor para el partido. "Todas las encuestas, todos los estudios internos y todos los análisis de impacto mediático coinciden: tu perfil, lejos de sumar, es hoy un lastre electoral y ni siquiera eres capaz de inquietar la desastrosa gestión de Almeida, donde ninguna encuesta indica crecimiento para Vox".

"Tus servicios al partido en el pasado no son una patente de corso", remata.

Por último, el secretario general de Vox afea a su antecesor en el cargo que presuma de ser uno de los fundadores del partido, al tiempo que denuncia su falta de "lealtad y compañerismo".

"No hay ni 'camisas viejas', ni 'fundadores' con derechos históricos por encima de los estatutos. Aquí hay una estructura orgánica clara, con un Comité Ejecutivo Nacional del que formas parte —por ahora—, y unas normas internas que rigen para todos. No hay excepciones", escribe Garriga.

Y concluye: "Si no puedes sumar, al menos deja de restar".

Ortega Smith ha sido defenestrado y expulsado de Vox, aunque mantiene su acta de diputado nacional y de concejal en Madrid, donde sigue ejerciendo como portavoz a pesar de que el partido no le reconoce como tal.