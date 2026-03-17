Varios presidentes autonómicos del PP han coincidido este miércoles en apremiar a Vox para cerrar cuanto antes acuerdos autonómicos tras las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y han emplazado al partido de Santiago Abascal a decidir si quiere "mojarse" con la gestión.

Así lo han manifestado algunos 'barones' antes y durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos- que prsidió ayer Alberto Núñez Feijóo, quién también ha reclamado a Vox que deje de poner "excusas" y de jugar con la gobernabilidad en los territorios. "Ya está bien", dijo.

En las filas del PP la opinión mayoritaria hasta ahora era que Vox optaría por no entrar en los gobiernos autonómicos para no "quemarse" con la gestión.

Este lunes, tras los resultados en Castilla y León, Santiago Abascal, ha anunciado la intención de Vox de entrar en los ejecutivos de Extremadura, Aragón y Castilla y León tras una negociación sobre "medidas concretas".