Repóker de Mañueco: el PP crece en porcentaje, escaños y votos y gana 121 municipios y tres provincias más

El PSOE se mantiene como segunda fuerza, sumando dos escaños y mejorando resultados en municipios grandes, mientras Soria ¡YA! sufre un fuerte retroceso.

Vox crece en votos pero pierde peso territorial, quedando en el 18,67% y retrocediendo en 56 municipios donde era primera fuerza.

Los populares conquistan siete de las nueve capitales y amplían su dominio a 1.649 municipios, logrando arrebatar Burgos, Valladolid y Zamora al PSOE.

El PP de Mañueco mejora resultados en Castilla y León, ganando más de 55.000 votos y alcanzando 33 procuradores, dos más que en 2022.

Alfonso Fernández Mañueco revalida su victoria en Castilla y León tras una noche electoral en la que no solo resiste, sino que mejora resultados. El Partido Popular gana más de 55.000 votos respecto a 2022 y amplía su representación a 33 procuradores, dos más que en los anteriores comicios.

Con este resultado, el PP rompe por primera vez desde 2003 la tendencia de pérdida continuada de apoyo en la comunidad.

Vox se queda por debajo del 20% que le auguraban las encuestas y se sitúa en el 18,67%, con alrededor de 233.000 votos y 14 diputados. Mientras, el PSOE mejora ligeramente hasta el 30,35% y suma dos escaños más que en 2022 para estabilizarse en 30 representantes.

Este resultado también se aprecia en el mapa: el PP pasa de ganar en 1.527 a 1.649 municipios (tres de cada cuatro), un avance de 122 localidades que se concentra sobre todo en Soria y Zamora.

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El cambio más llamativo se produce en las capitales. En 2022, el PP solo ganaba en dos, Salamanca y Segovia; en 2026 conquista siete de las nueve.

Arrebata Burgos, Valladolid y Zamora al PSOE, León a UPL y Ávila a Por Ávila. Palencia es la única capital que Carlos Martínez conserva, y Soria cambia de manos de forma inédita: de Soria ¡YA!, que en 2022 rozaba el 50% de los votos, al PSOE, que ahora se impone con el 37%.

En el mundo rural, el dominio popular también se amplía: el PP gana en 1.405 de los municipios de menos de 500 habitantes frente a los 1.313 de 2022, mientras el PSOE resiste mejor en los municipios medianos y grandes, donde la diferencia con el PP se estrecha en los de más de 10.000 habitantes.

PSOE y Vox crecen a rebufo del mapa popular

Los socialistas resisten como segunda fuerza en 1.012 localidades, sobre todo en Salamanca, Burgos y Zamora, donde la disputa con los populares es más ajustada. Vox, pese a ganar votos, retrocede: pierde 56 municipios donde era primera fuerza en 2022, de los cuales 52 caen en manos de la formación liderada por Mañueco.

Los de Abascal son segunda fuerza en 612 municipios, 140 más que en las últimas elecciones. Pero el avance es relativo: en la mayoría de esos casos era ya el segundo o tercer partido, y simplemente adelanta al PSOE en localidades donde el PP gana con comodidad. En cambio, como tercera fuerza aparece en 1.281 municipios, casi la mitad del territorio.

Ese dominio territorial tiene matices: el Partido Popular incrementa su apoyo en más de cinco puntos en 1.077 municipios, con un avance especialmente intenso en Soria, una de las provincias en las que más se contrae el voto regionalista, donde la media de subida supera el 13%, y en Burgos, donde rebasa el 9%.

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El crecimiento se extiende también al entorno metropolitano de las grandes ciudades, con subidas especialmente intensas en municipios como Arroyo de la Encomienda (+46%) o San Andrés del Rabanedo (+37%).

Los populares retroceden en 719 localidades, pero el 94% son pueblos de menos de 500 habitantes, donde unos pocos votos pueden amplificar el porcentaje. En los casos donde la caída es mucho más accidentada, como Arévalo, Vox sube en paralelo.

En cuanto al mapa de los socialistas es, en buena medida, el reverso del de Soria ¡YA!. Crecen en 139 de los 183 municipios de la provincia soriana, con una variación media que supera el 60% tanto en la capital como en la provincia, coincidiendo casi exactamente con los 138 municipios donde los regionalistas retroceden y el PSOE avanza.

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Fuera del terreno que fue alcaldía de Carlos Martínez, el PSOE tiene mejor comportamiento cuanto mayor es el municipio.

Crece en ocho de las nueve capitales, con Valladolid (+7%) y Burgos (+6%) como principales motores, y sube en casi todos los municipios de más de 5.000 habitantes, como Ponferrada (+11%) o Miranda de Ebro (+9%).

Fuera de las urbes, en cambio, el partido cede terreno de forma generalizada en los municipios de entre 500 y 5.000 habitantes, donde las pérdidas superan a las ganancias.

Respecto a Vox, la formación crece donde el PP cede y se estanca donde los de Mañueco dominan.

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Amasan más votos en 1.230 municipios y su avance es especialmente intenso en la franja de 1.000 a 5.000 habitantes, donde aumenta un 17% de media, y en los municipios de más de 10.000, un 14,7%.

En las capitales, el resultado es más desigual. Crecen con fuerza en Soria (+31%) y Palencia (+8%), pero retrocede en Zamora, León y Salamanca. La provincia donde más avanza en términos medios es, de nuevo, Soria (+41%), seguida de Burgos y León.

El patrón más revelador: en 534 municipios donde el PP baja, Vox sube, lo que apunta a un trasvase que, aunque no es masivo, sí es consistente en todo el territorio.

En cuanto a la intensidad del electorado, los populares alcanzan más del 40% en 1.173 municipios y supera el 50% en 515, con su mayor concentración en Salamanca, Burgos y Zamora. El PSOE supera ese umbral en 250 localidades (con Burgos a la cabeza) y Vox apenas en 30, donde se mueve en una franja estrecha del 12% al 18% en las capitales.

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La fotografía regionalista confirma el colapso de Soria ¡YA!: pierde más de 10.000 votos, un 55% de sus apoyos, cae del 34% al 16% de media en la provincia soriana y pasa de ser primera fuerza en 94 municipios a apenas 8, con un solo procurador frente a los tres de 2022. Su intensidad se desvanece: sólo supera el 40% en cuatro municipios.

Por Ávila retrocede un 18% y cede 10 de sus 17 municipios, aunque mantiene su escaño y aún concentra intensidades altas en su territorio.

UPL es la excepción entre los locales: crece ligeramente hasta el 20% de media en León, suma 1.600 votos más, conserva sus 3 procuradores (aunque se queda lejos de los 4-5 que pronosticaban las encuestas) y mantiene intensidades sólidas, superando el 40% en cuatro localidades y alcanzando el 27% en la capital leonesa.