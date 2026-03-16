Una noche de ganadores y perdedores. Alfonso Fernández Mañueco logra una clara victoria: sube dos escaños hasta los 33 y amplía a casi cinco puntos su ventaja sobre el PSOE.

Tendrá que entenderse con Vox, que registra un tímido crecimiento (sube un escaño y se queda en 14), por lo que tendrá que moderar sus exigencias para pactar.

El candidato del PSOE y alcalde de Soria, Carlos Martínez, sube dos escaños, a costa de devorar a sus posibles socios (IU-Sumar y Podemos). Pero puede presumir de haber evitado otra debacle como las sufridas por los socialistas en Extremadura y Aragón.