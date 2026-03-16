Publicada

Una noche de ganadores y perdedores. Alfonso Fernández Mañueco logra una clara victoria: sube dos escaños hasta los 33 y amplía a casi cinco puntos su ventaja sobre el PSOE.

Tendrá que entenderse con Vox, que registra un tímido crecimiento (sube un escaño y se queda en 14), por lo que tendrá que moderar sus exigencias para pactar.

El candidato del PSOE y alcalde de Soria, Carlos Martínez, sube dos escaños, a costa de devorar a sus posibles socios (IU-Sumar y Podemos). Pero puede presumir de haber evitado otra debacle como las sufridas por los socialistas en Extremadura y Aragón.

  • 1 de 7

    El ganador de las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, en su comparecencia de la noche electoral en Salamanca.

  • 2 de 7

    El gesto de triunfo del candidato socialista, Carlos Martínez, en la sede del PSOE de Soria.

  • 3 de 7

    El candidato de Vox, Carlos Pollán, sigue con su equipo la intervención de Abascal, desde Valladolid.

  • 4 de 7

    El candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, sigue los primeros datos del escrutinio, antes de conocer que se ha quedado sin escaño.

  • 5 de 7

    La decepción del candidato de IU-Sumar, Juan Gascón, tras quedar sin representación en las Cortes de Castilla y León.

  • 6 de 7

    Unión del Pueblo Leonés (UPL) conserva sus tres escaños: su candidata, Alicia Gallego, en la noche electoral.

  • 7 de 7

    Soria Ya retrocede y se queda con un solo procurador: su candidato, Ángel Ceño, hace balance en la noche electoral.