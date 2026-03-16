Feijóo exige a Abascal que deje atrás el bloqueo: "Hay una mayoría clara, o está con el cambio o está con Sánchez"

El PP y Vox suman casi el 55% del electorado, pero las negociaciones se han visto frenadas por desacuerdos sobre el reparto de poder y las medidas a implementar.

Abascal confirma que Vox quiere entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y exige garantías para cumplir los pactos.

El líder del PP insiste en que los partidos deben actuar con responsabilidad y madurez tras la victoria de Mañueco en Castilla y León.

Feijóo exige a Abascal que ponga fin al bloqueo y apoye el cambio, remarcando que hay una mayoría clara contra Sánchez.

"Ya está bien, no podemos fallar como hicimos en julio de 2023". Alberto Núñez Feijóo ha dirigido casi personalmente su discurso de la Junta directiva Nacional del PP a Santiago Abascal. "Hay una mayoría clara, que quiere cambio... o se está con el cambio o se está con Pedro Sánchez y que todo siga igual".

El líder del PP ha reunido a su Junta Directiva Nacional en Madrid, este lunes, para celebrar la contundente victoria de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de este domingo en Castilla y León. Y Feijóo ha acumulado el hartazgo por el bloqueo de Vox a los gobiernos de Extremadura y Aragón.

Con María Guardiola y Jorge Azcón entre los barones reunidos –junto a López Miras, Díaz Ayuso, Capellán, Núñez...–, Feijóo hizo referencia a los tres meses de espera de ella y el más de uno de él.

Y fue muy claro: "Los ciudadanos ya hacen su parte para el cambio, y los partidos debemos poner la nuestra, con madurez y responsabilidad".

¿Y eso qué quiere decir? Que "o se hacen pactos de gobierno, o se hacen coaliciones de oposición para que el sanchismo siga donde está. O se está con la mayoría o no. O se miran las encuestas para decidir lo que le conviene al partido o se hace lo que le conviene a España".

Y es que la acumulación de resultados en este rally autonómico electoral le dio a Feijóo, este lunes, mucho más aplomo en su alocución. Con la misma, en la sede de Bambú, a esa misma hora, Abascal deshojaba la margarita: Vox sí quiere entrar en los gobiernos de las tres regiones.

La España "de derechas"

La estrategia de esperar hasta después del 15-M se ha agotado a la mañana siguiente. Pero tal vez a Vox no le ha salido tan bien como esperaba.

La noche del 15-M, Mañueco se apuntaba un repóker: creció dos escaños, hasta los 33 procuradores, subió en apoyos, del 31% al 35,5 % del voto y más de 50.000 papeletas nuevas respecto a 2022... Y creció en todas las provincias arriba, hasta el punto de que se hizo con la victoria en tres que antes no dominaba: Burgos, Valladolid y Zamora.

El giro a la derecha de España no sólo lo constató Feijóo con su discurso –"por eso decimos lo mismo después de todas las elecciones, porque siempre ganamos"–, es que es un hecho comprobado en Extremadura, en Aragón y, por tercera vez en tres meses, en CyL.

El PP y Vox, juntos, rozan el 55% del electorado. Y de ahí que el político gallego advirtiera que "no podemos convertir la ilusión de cambio en orfandad".

Los populares, dijo Feijóo, se ponen a liderar la apuesta. Pero no sólo necesitan a Vox porque así lo dicen los números, sino porque si "más de la mitad de los españoles nos están diciendo que quieren acabar con el 'sanchismo' y cómo quieren hacerlo", lo que toca es cumplir.

"Somos los primeros responsables. Y como los españoles están por encima, propusimos un marco para el acuerdo, que parte de respetar nuestros principios, que son los que han ganado".

El PP ya puso las "cartas boca arriba" hace cinco semanas, con el documento marco presentado tras la última Junta Directiva, "y por ahora, nadie conoce una objeción de fondo de Vox. ¿Qué hay incompatible? ¿Por qué bloquean? Sólo han puesto excusas... y ya está bien".

Vox soñaba este domingo con superar una barrera psicológica, la del 20%, pero se quedó en 18,9%. Creció de 13 a 14 procuradores, un frenazo que duele tras haber jugado al bloqueo en las negociaciones con Guardiola y Azcón.

Ahora, Abascal tendrá que explicarse, como decía el propio barón popular aragonés a la entrada de la Junta Directiva convocada por Feijóo: "Falta saber qué quieren... pero tras el 15-M estoy convencido de que acelerarán las negociaciones", dejó caer Azcón, con cierta malicia.

Y es que Mañueco ha doblado a Carlos Pollán en votos y le saca 19 escaños. La convocatoria en Andalucía se acerca, y la imagen de partido más protestón que útil ya no le parece convenir al de Santiago Abascal.

"Por eso, quiero ser tan claro como responsable y me voy a dirigir a todos los votantes de la mayoría", concluyó el presidente del PP. "Sé que muchos electores del PP no quieren a Vox, y viceversa. Pero las urnas sólo señalan una vía posible: que el PP gobierna con apoyo de Vox".

De modo que sólo falta despejar una incógnita. Cuándo y cómo cerrar los acuerdos. "Hay que hablar más de ideas y de proyecto que de siglas y de partidos: porque nos jugamos una alternativa para España".

El PSOE "pequeñito"

Feijóo no dio mayor importancia al crecimiento del PSOE este domingo. Sólo hizo alguna broma...

Sobre todo porque es más en escaños, sube de 28 a 30, que en votos, apenas medio punto hasta el 30,7%. Y la realidad es que Carlos Martínez pudo sostenerse gracias al hundimiento definitivo de la izquierda a la izquierda del PSOE, que desaparece de las Cortes.

Empezó por la mofa. "Ahora nos dirán, a los que siempre ganamos, qué tenemos que hacer... ¡qué generosidad!", dijo provocando carcajadas. "Seré igual de generoso yo, la buena política empieza por decir la verdad, les aseguro que funciona, porque ganamos 10 de las 12 últimas elecciones".

Y después añadió la befa. "Y ahora todos dirán que han ganado, así que yo no les quitaré la ilusión". Pero el líder del PP concluyó: "Eso sí, si al PSOE ya parece valerle con esto, si están celebrando su derrota, nosotros la celebramos más. Que hayan decidido ser un partido pequeñito y perdedor, nos parece bien".

Abascal quiere gobernar

Unos kilómetros al norte, en la sede de Vox, Abascal despejaba la incógnita, asegurando que su partido sí formará parte de los futuros gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"Vamos a gobernar en las tres", decía este lunes en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

El líder de derecha radical ha lanzado, además, un mensaje al del PP.

"Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, que no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo", ha afirmado. "Pues tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", ha insistido.

En cualquier caso, Abascal ha hecho hincapié en que la negociación debe centrarse primero en el contenido político y luego en los "sillones". Según ha explicado, Vox quiere hablar antes de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" y dejar el reparto de cargos para más adelante.

Ahí, lo importante para Vox está, sobre todo, en las garantías de cumplimiento. ¿Cuáles? El partido estudia fórmulas para blindar los pactos y asegurar que las medidas acordadas se lleven a cabo.

Entre esas opciones, Abascal ha mencionado la posibilidad de firmar el acuerdo "ante notario" e introducir "penalizaciones" si alguna de las partes incumple.

PP y Vox ya gobernaron en coalición en estas tres autonomías, tras los acuerdos alcanzados en la legislatura anterior. Sin embargo, rompió esos ejecutivos en 2024, tras el choque entre ambos partidos por la acogida de menores migrantes no acompañados.