Alfonso Fernández Mañueco vuelve a ganar, y con claridad, en Castilla y León. El Partido Popular encadenará más de cuatro décadas de gobierno en la comunidad más extensa de España.

Y lo hará con un resultado espectacular: el PP logra cuatro puntos más (35,45% sobre 31,39%) y dos procuradores más que en 2022, pasando de 31 a 33.

Además, amplía de 1,3 a casi cinco puntos (4,7) su ventaja sobre el PSOE, que frena su debacle en otras regiones, subiendo de 28 a 30 escaños. Y el PP incluso duplica en apoyos a Vox (18,9%), que sólo crece un escaño (de 13 a 14).

Pero lo cierto es que el PSOE ha parado una debacle histórica. Porque Martínez, alcalde de Soria, le ha 'robado' dos procuradores a Soria Ya, y porque se queda el escaño de más que reparte Segovia en estas elecciones... una provincia en la que los socialistas retroceden en apoyos.

El candidato socialista capitaliza el haberse presentado como el menos 'sanchista' de todos los de esta sucesión de urnas regionales, y logra sostenerse en votos (30,7%), con prácticamente el mismo porcentaje de hace cuatro años.

El resto de partidos de la izquierda desaparecen.