Si las paredes de la Moncloa hablaran: de las citas de Begoña a las de Sánchez con Ábalos y las armas del 'marido' de Iceta

El hermano de Sánchez, David Azagra, cobró más de 340.000 euros por trabajos en Badajoz mientras residía en Moncloa y tenía fijada su residencia fiscal en Portugal.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asistente negociaron desde Moncloa con patrocinadores para financiar su cátedra, bajo sospecha de tráfico de influencias y corrupción.

El marido de Miquel Iceta, gracias a la mediación de Koldo García, fue contratado como piloto en una aerolínea rescatada por el Gobierno y trató de conseguir un arma para guardar en Moncloa.

Las investigaciones judiciales y exclusivas periodísticas revelan reuniones y gestiones irregulares dentro del complejo de la Moncloa, involucrando a figuras cercanas a Pedro Sánchez.

Algunos de los secretos que guardan los muros de la Moncloa han salido a la luz, gracias a las investigaciones judiciales de los casos de corrupción y a las exclusivas de medios como EL ESPAÑOL.

Hemos descubierto un ir y venir, por los pasillos de Moncloa, de Begoña Gómez y su asistente, negociando con los patrocinadores de su cátedra de la Complutense; y de Miquel Iceta y su novio piloto, encargando una pistola a Koldo García.

También del "hermanísimo" David Sánchez, dirigiendo los conservatorios de Badajoz desde la sede de la Presidencia del Gobierno, en medio de las intrigas de Santos Cerdán, Paqui y el procaz asesor Paco Salazar.

Escenas más propias de 13 Rue del Percebe, el célebre cómic creado por Ibáñez en los años 60, que de la quinta economía de la UE. Hemos conocido el contenido de algunas conversaciones, gracias al testimonio de los implicados y de mensajes en las redes sociales.

Suficiente para intuir que si, como se dice coloquialmente, las paredes de la Moncloa hablaran, los principales protagonistas de estos hechos deberían sentirse cubiertos de vergüenza.

Iceta y su "marido" piloto

Tras ser nombrado ministro de Política Territorial, en enero de 2021, Miquel Iceta se instala con su pareja, Ángel García Rosique, en una vivienda situada en el interior del complejo de la Moncloa.

Se trata de un piso de 160 metros cuadrados en el edificio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), que antes había ocupado el ministro de Sanidad Salvador Illa, durante la pandemia.

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García Rosique entabla pronto una estrecha amistad con el asesor de Ábalos, Koldo García, el hombre que lo sabe todo y que puede franquearle cualquier puerta.

Las gestiones de Koldo fueron decisivas para que García Rosique fuera contratado como piloto en Iberojet, la aerolínea del grupo Ávoris, que había sido rescatado por el Gobierno con 320 millones de euros.

El rescate fue aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros, del que formaba parte Iceta como titular de Política Territorial y Función Pública.

"Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible", escribió Iceta a Koldo el 26 de mayo de 2021, después de que Iberojet contratara a su pareja. Así lo muestra la cadena de mensajes que ha desvelado EL ESPAÑOL, como parte del Koldogate.

Aquel mismo año, en 2021, Koldo también asumió las gestiones para conseguir una pistola para García Rosique, que aparece identificado en los contactos de su móvil como "marido de Iceta" (aunque en realidad no están casados).

El encargado de conseguir la pistola fue el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, el mismo que suministró a la trama del caso Koldo móviles para comunicarse de forma segura.

Una vez cerrado el acuerdo, el asesor de Ábalos se ofreció para tramitar la licencia de armas del novio de Iceta.

Sin embargo, como ha informado EL ESPAÑOL, el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno denegó la solicitud para instalar en el apartamento de Iceta y su pareja un armero para guardar la pistola.

En un correo electrónico, el Departamento de Seguridad comunicó a García Rosique que, dentro del complejo de Moncloa, "únicamente los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y siempre en el desempeño de sus funciones de protección de personas, pueden portarlas".

Al conocer estas revelaciones de EL ESPAÑOL, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado a sus colaboradores su estupor por el hecho de que un ministro se instalara a vivir con su pareja, durante varios años, dentro del complejo de la Moncloa.

Tras cesar como ministro, Miquel Iceta es desde diciembre de 2023 embajador permanente de España ante la Unesco, con residencia en París y un sueldo que ronda los 200.000 euros anuales.

La cita de Sánchez con Ábalos

El presidente Pedro Sánchez recibió en la Moncloa a José Luis Ábalos tras las elecciones generales del 23J de 2023, dos años después de destituirlo como ministro sin explicar los motivos.

"La relación con Koldo no te ha hecho ningún favor", advirtió el presidente a Ábalos en aquel encuentro, tal como desveló EL ESPAÑOL en marzo de 2024.

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Estas palabras indican que, ya en aquel momento, Sánchez era consciente de algunos de los manejos que acabarían conduciendo a prisión al exministro y su asesor.

Aquella fue una conversación larga y cordial, de más de una hora. Ambos dieron un paseo por los jardines de Moncloa. Sánchez también mostró al exministro el huerto que a veces cultiva para pasar el rato. Escenificaron así reencuentro entre dos viejos amigos.

La relación entre ambos se había quebrado en julio de 2021, cuando Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del partido.

El presidente se lo comunicó con un sucinto mensaje de WhatsApp: "Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje ya terminó. No cuento contigo para la nueva etapa".

Pese a la insistencia de Ábalos, el presidente se negó a darle más explicaciones sobre el motivo de su decisión.

"Vas a quedar como un killer y eso no te beneficia", se quejó el exministro, en una serie de mensajes de WhatsApp desvelados por El Mundo el pasado 11 de mayo, "la gente va a interpretar que tengo algo oscuro".

No tardaría en ocurrir así. Cuatro meses después, en noviembre de 2021, el diario The Objective comenzó a publicar las primeras informaciones que aludían a la "vida disoluta" de Ábalos y su relación con distintas mujeres, como detonante de su destitución.

Sánchez decide entonces enviar un afectuoso mensaje de WhatsApp a su antiguo ministro de Transportes, en señal de desagravio.

"Buenos días, José Luis", escribe el presidente el 6 de noviembre de 2021, "hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Pedro".

En julio de 2023, Pedro Sánchez pierde las elecciones generales. Pero como Feijóo no tiene mayoría suficiente para gobernar, el líder socialista sale al balcón de Ferraz para proclamar que "somos más" y anuncia su voluntad de formar un nuevo "Gobierno de progreso".

Aunque sus socios no le pondrán fácil la investidura. Bildu exige la Alcaldía de Pamplona y sacar de prisión a 800 presos. ERC quiere la transferencia de Rodalies, un cupo como el del País Vasco y que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea.

Junts reclama la amnistía para todos los condenados del 1-O y negociar en Suiza un referéndum para resolver el "conflicto" catalán. El PNV, nuevas competencias que van vaciando la presencia del Estado en el País Vasco.

Pedro Sánchez ya no tiene a su lado a José Luis Ábalos, su compañero del Peugeot en las primarias del PSOE, que desde la moción de censura contra Rajoy había sido el encargado de negociar con los socios de Gobierno

Una semana después de las elecciones, el 30 de julio, Ábalos manda al presidente por WhatsApp el vídeo de su última intervención en La Sexta.

Sánchez le contesta con un mensaje lleno de afecto: "Gracias, José Luis", escribe el presidente, "la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo".

Junio 2020: Begoña y el rector

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, recibe en junio de 2020 una llamada de Presidencia del Gobierno, que le invitaba a acudir a la Moncloa.

Una vez allí, la propia Begoña Gómez le expone sus planes para crear la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), de la que se convertiría en codirectora, a partir de 2021.

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Así lo relató el propio rector de la Complutense en julio de 2024, durante su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, que ya suma cinco presuntos delitos en la investigación a la mujer del presidente del Gobierno: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

También está imputada en la causa la asistente de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. La investigación ha desvelado que envió correos electrónicos a varios patrocinadores con el membrete de Presidencia del Gobierno, para pedirles que financiaran la cátedra.

También ha reconocido ante el juez haber acudido a la Moncloa "cuatro o cinco veces" otro de los imputados en la causa, el empresario Juan Carlos Barrabés.

En una de esas visitas, tuvo oportunidad de conversar con el presidente Pedro Sánchez y el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Manuel de la Rocha: "Fue una conversación sobre innovación, corta, porque él se tuvo que ir a una llamada", declaró Barrabés ante el juez.

Natural de Benasque (Huesca), a los 18 años Barrabés había montado una tienda de equipamiento de montaña, que más tarde comercializará sus productos en toda España gracias al negocio online.

Junto a la Organización Mundial de Turismo (OMT) dirigida por el georgiano Zurab Pololikashvili, Barrabés participó en la puesta en marcha de Wakalua, la filial del Grupo Globalia que desde enero de 2020 patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez.

El empresario luego se convirtió en profesor de su cátedra en la Complutense y le ayudó a diseñar su proyecto formativo.

En junio de 2020, Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación (Pedro Sánchez las denominó "declaraciones de interés") que el grupo Barrabés utilizó para optar a dos concursos convocados por la empresa pública Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital).

Mediante una UTE formada The Valley Digital, el Grupo Barrabés obtuvo así dos contratos que suman un importe de 8,4 millones de euros, financiados con fondos europeos.

David Azagra

El músico conocido como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, cobró 340.572 euros durante los nueve años en los que estuvo contratado por la Diputación de Badajoz.

Primero como coordinador de los dos conservatorios de la provincia y, desde enero de 2022, como director de la Oficina de Artes Escénicas.

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El hermano de Pedro Sánchez y el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo a partir del 28 de mayo, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.

Durante su declaración como imputado ante la juez instructora Beatriz Biedma, David Sánchez aseguró que se enteró de la plaza convocada por la Diputación de Badajoz, con una búsqueda de Google, mientras tomaba un café.

Pero tuvo serias dificultades para explicar qué es la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz que él mismo dirigía, dónde tenía su sede y en qué consistía su trabajo.

David Sánchez Pérez-Castejón residió al menos seis meses en la Moncloa (desde finales de 2021) cuando ya había fijado su residencia fiscal en Portugal, según desveló el diario El Debate el pasado mes de septiembre.

Luego, dejó su autocaravana, una Peugeot Boxer de segunda mano, aparcada en la Moncloa durante dos años.

Abril 2024: la 'fontanera'

Sin llamar a la puerta, Antonio Hernando irrumpe en el despacho del jefe del Gabinete de Presidencia con el rostro lívido:

—No adivinas de dónde vengo —dice dirigiéndose a Óscar López, que estaba enfrascado analizando la última encuesta del CIS de Tezanos.

Todo el personal de Moncloa está sobrecogido. El presidente ha anunciado en una "carta a la ciudadanía" que suspende toda su agenda oficial durante cinco días y denuncia "una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa".

Aunque pocos están en el secreto, Óscar López conoce el motivo de ese mensaje: ha llegado a Moncloa una notificación en la que el juez Peinado comunica a la mujer del presidente su imputación por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.

Hernando acaba de asistir a una reunión Ferraz con Santos Cerdán, su mano derecha Juanfran Serrano, el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y el jefe de prensa del PSOE, Ion Antolin.

Allí, la fontanera Leire Díez les ha puesto una grabación del sumario del caso Tándem, en la que el comisario Villarejo habla sobre el negocio de saunas y prostíbulos del padre de Begoña, Sabiniano Gómez.

Durante 120 minutos, los asistentes han guardado un silencio sepulcral en la sala de reuniones de la quinta planta de Ferraz, mientras se escuchaba la voz de Villarejo.

"El suegro de Pedro Sánchez son tres hermanos", dice el comisario en la grabación realizada en 2014, "llevan saunas de pilinguis, de tíos y tías (…) y una de tíos que estaba en la calle San Bernardo".

"Su suegro es el que gestiona el negocio, aunque que figuran a nombre del hermano mayor", continúa, "se trata de saunas de hombres y mujeres donde van políticos".

"Esto lo revienta. Esto mataría a cualquiera", reflexiona su interlocutor, Francisco Martínez, que en 2014 era secretario de Estado de Interior en el Gobierno de Rajoy.

"Eso es mortal", conviene el comisario, que ha grabado toda la conversación sin que su interlocutor lo sepa.

El jefe de gabinete de Presidencia, Óscar López, escucha el relato de su adjunto. Aunque conoce bien los hechos.

En 2017, cuando apoyaba a Patxi López en las primarias del PSOE, logró concertar una reunión con el comisario para conocer qué había de verdad en los rumores que circulaban por el partido, según desvelaron varios medios.

Era una bomba de relojería que se podía utilizar contra el entonces aspirante a secretario general, o bien una vulnerabilidad que podía estallarle en cualquier momento.

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Ahora, a la fontanera Leire se le multiplican los problemas. El pasado mes de diciembre fue detenida junto al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar) por el presunto amaño de contratos públicos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga estos hechos por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.

Por su parte, el juez Arturo Zamarriego investiga a la fontanera de Ferraz por cohecho y tráfico de influencias, por su intento de soborno al fiscal Ignacio Stampa.

Santos Cerdán y 'Paqui'

Santos Cerdán es reelegido secretario de Organización del PSOE, en el Congreso de Sevilla celebrado en diciembre de 2024, pese a que ya en aquel momentos varios medios lo vinculaban a la trama de corrupción de Ábalos y Koldo.

Pedro Sánchez reafirma así su confianza en el político de Milagro (Navarra), quien aprovecha para realizar un discurso especialmente virulento.

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Denuncia que existe "una estrategia de cacería humana", una "industria del odio generando fango, ruido y bilis sin parar, con el objetivo de generar caos".

Desde la investidura, Cerdán ha sido además el encargado de viajar cada mes a Suiza, para negociar con Puigdemont el apoyo de Junts al Gobierno. Pero el pacto se tambalea.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez invitan a cenar en la Moncloa, el 15 de mayo de 2025, a Santos Cerdán y a su mujer, Paqui, como acto de desagravio.

Aquella mañana, una periodista ha irrumpido en el portal en el que el matrimonio vive en Madrid y el incidente se ha saldado con una llamada de Paqui a la Policía.

Tan sólo una semana antes, el 7 de mayo, la fontanera Leire se ha reunido en Madrid con el fiscal Ignacio Stampa. Fue un encuentro de casi tres horas, al que también asistieron el empresario Javier Pérez Dolset y el constructor Luis del Rivero.

Ante estos interlocutores, Leire se presenta como la "mano derecha" de Cerdán y pone las cartas sobre la mesa: "El presidente ha tenido una reunión en el PSOE y ha dicho: '¡Límpiese!", explica la fontanera. Así lo ha relatado Stampa, ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga los hechos.

Desconocemos si Cerdán llega a comentar algo sobre ese encuentro, durante la velada en Moncloa.

Al día siguiente de la cena entre los dos matrimonios, Pedro Sánchez publica un mensaje en X en el que muestra su "solidaridad con Santos Cerdán y su familia".

"El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos", indica el mensaje.

Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia.



El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia.



Esto no va de partidos, va de derechos.



Un abrazo, @santicl. https://t.co/sN0V3wFmiG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 16, 2025

Tres semanas después, el 10 de junio, los agentes de la UCO irrumpen el domicilio de Antxon Alonso, donde hallan un contrato privado que acredita que Cerdán posee el 45% de las acciones de la constructora Servinabar.

Sánchez comparece con semblante sombrío en la sede de Ferraz el 12 de junio, para pedir "perdón a la ciudadanía" y pronuncia unas palabras letales sobre su invitado en la cena de la Moncloa: "Nunca debimos confiar en él".

"A la Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar", se había lamentado Antxón Alonso en una conversación de WhatsApp desvelada por EL ESPAÑOL.

La constructora Servinabar pagó el alquiler de la vivienda que el exsecretario de Organización del PSOE y su mujer ocuparon en la calle Hilarión Eslava de Madrid desde julio de 2018.

Además, la pareja utilizó una tarjeta con cargo a Servinabar para decorar la vivienda y para pagar todos los gastos de sus vacaciones en Ibiza y Tenerife.

05/07/2025: Paco Salazar

A pocos metros del despacho de Pedro Sánchez se encuentra el del secretario general de Coordinación Institucional del Gabinete de Presidencia, Paco Salazar. Procedente del PSOE andaluz, ha sido alcalde de Montellano (Sevilla) y diputado.

Tras la marcha de Iván Redondo, Salazar se ha hecho imprescindible para el presidente: dotado de un enorme olfato político, es el hombre que escruta las encuestas, diseña los giros de guion en la estrategia de Moncloa y los golpes de efecto en las campañas electorales.

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Su más estrecho colaborador es el director de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernández Espinal, que ha sido Venerable Maestro de la Masonería en una logia de Sevilla.

Ambos han formado parte del núcleo inicial que impulsó la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. De nuevo, el clan del Peugeot.

Tras el cese de Santos Cerdán, el Comité Federal del PSOE tenía previsto nombrar a Paco Salazar, el pasado 5 de julio, secretario de Análisis y Acción Electoral, como adjunto a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Sin embargo, el PSOE anula el nombramiento en el último minuto, después de que El Diario desvelara que varias mujeres que habían trabajado con Salazar, tanto en Moncloa como en Ferraz, le habían acusado de acoso sexual a través de los canales internos del partido.

El PSOE metió estas denuncias en un cajón durante cinco meses, y después desistió de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, alegando la necesidad de preservar el anonimato de las presuntas víctimas.

La UCO también investiga si Salazar cobró un sueldo de 2.000 euros al mes como técnico del Ayuntamiento de Dos Hermanas, entre los 2012 a 2017, sin ir a trabajar.

Finalmente, Sánchez destituyó también, el pasado mes de diciembre, a Antonio Hernández, como alto cargo del Gabinete de Presidencia.

Las denunciantes le habían señalado como presunto encubridor y cómplice del "comportamiento inadecuado" de Salazar con las mujeres, que se produjo a pocos metros del despacho de Pedro Sánchez.

Fue el inicio de un MeToo que ya ha salpicado a media docena de dirigentes socialistas y al exDAO de la Policía José Ángel González.