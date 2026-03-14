La campaña de Castilla y León terminó este viernes convertida en un plebiscito sobre Pedro Sánchez, con Valladolid como epicentro simbólico de la contienda electoral.

En la misma ciudad, y casi a la misma hora, el PSOE y el PP echaron el resto en dos cierres de campaña antagónicos.

Sánchez, arropado por José Luis Rodríguez Zapatero, se reivindicó como "patriota" y se abrazó de nuevo al "no a la guerra".

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, pidió a los suyos dar el domingo "el mayor susto de su vida" al presidente del Gobierno.