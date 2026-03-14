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Feijóo pide dar el domingo "el susto de su vida" a Sánchez, que recupera la bandera de España y alardea de "patriota"
La campaña de Castilla y León terminó este viernes convertida en un plebiscito sobre Pedro Sánchez, con Valladolid como epicentro simbólico de la contienda electoral.
En la misma ciudad, y casi a la misma hora, el PSOE y el PP echaron el resto en dos cierres de campaña antagónicos.
Sánchez, arropado por José Luis Rodríguez Zapatero, se reivindicó como "patriota" y se abrazó de nuevo al "no a la guerra".
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, pidió a los suyos dar el domingo "el mayor susto de su vida" al presidente del Gobierno.