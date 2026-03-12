Israel atribuye la retirada de la embajadora al interés político de Sánchez por el 'no a la guerra' y lo ve un gesto inamistoso

Actualmente, la relación diplomática queda reducida al nivel de encargados de negocios, y no se prevé una pronta normalización mientras continúen las protestas formales.

La crisis bilateral se ha agravado tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España y la imposición de un embargo total de armas a Israel.

Israel interpreta la retirada como un gesto inamistoso motivado por intereses de política interna de Sánchez y su lema del 'no a la guerra'.

El Gobierno de Pedro Sánchez formalizó este miércoles en el BOE la retirada definitiva de la embajadora Ana Sálomon como representante diplomática de España en Israel. La decisión llega en plena guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y agrava la tensión diplomática entre Madrid y el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Fuentes del entorno del Gobierno israelí interpretan la retirada como un gesto inamistoso motivado por cuestiones de política interna. Consideran que Sánchez lo ha hecho por intereses vinculados a su lema del "no a la guerra" que, dirigido contra Israel, le permite aglutinar electorado.

Esas mismas fuentes subrayan que esta decisión ahonda en la crisis bilateral política y diplomática entre los dos países.

De hecho, se preguntan por qué ahora, si podrían haberlo hecho antes. Y señalan que no tiene sentido que España castigue a Israel por hacer una guerra de supervivencia contra Irán y no lo hiciera cuando estaba inmerso en la ofensiva que el propio Sánchez calificó como "genocidio de Gaza".

Las fuentes cercanas al Ejecutivo de Jerusalén indican que no está previsto que Israel responda de ningún modo al cese.

Aunque sorprende que la retirada haya sido comunicada de forma tan discreta, ya que las autoridades israelíes están convencidas de que Sánchez puede utilizar la decisión más adelante como arma de política interna.

Según otras fuentes conocedoras de las dinámicas entre ambos países, lo más lógico ahora sería que el Ministerio de Exteriores de Israel convocara a la encargada de negocios de España, que se ha quedado a cargo de la Embajada, para mostrar formalmente el malestar y preguntar los motivos del cese.

En las últimas semanas no había habido mayores contactos diplomáticos entre los dos países, pese a que la guerra en Irán comenzó hace ya 12 días. En Jerusalén no se termina de entender la acción del Gobierno de Madrid, porque es evidente, señalan las fuentes consultadas, que esto está hecho adrede.

Sálomon fue llamada a consultas el pasado 9 de septiembre después de que el Ejecutivo de Netanyahu sancionara a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego y lanzara lo que España consideró "calumniosas acusaciones". Desde entonces, la embajadora no había regresado a Israel.

El departamento de José Manuel Albares confirmó que al frente de la embajada se queda "una encargada de negocios, igualando así el nivel de representación que tiene Israel en Madrid".

Dana Erlich, israelí de origen argentino que antes fue embajadora en Irlanda, ejerce como máxima responsable de la legación hebrea en España desde septiembre de 2025.

El "cese" fue aprobado en el Consejo de Ministros del martes y publicado mediante el Real Decreto 195/2026. Sálomon ocupaba el puesto desde julio de 2021 y el Gobierno le agradece "los servicios prestados" sin aducir causa alguna en el decreto.

La crisis entre España e Israel se ha agravado de forma sostenida desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza, en respuesta al salvaje ataque terrorista de Hamás, que torturó y asesinó a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre de 2023.

Madrid reconoció el Estado palestino en mayo de 2024 y aprobó un embargo total de armas a Israel en septiembre de 2025 dentro de un paquete de nueve medidas que incluía el veto a barcos y aeronaves militares con destino israelí.

La guerra contra Irán estalló el pasado 28 de febrero con bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.

Sánchez recuperó entonces el lema del "no a la guerra" y vetó el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva, lo que provocó que el presidente israelí, Isaac Herzog, acusara a España de "estar jugando a un juego extraño e incomprensible" y de incumplir sus compromisos con la OTAN.

Ahora, Exteriores deberá iniciar desde cero el proceso si algún día decide normalizar relaciones con Israel, designando a un nuevo embajador y solicitando el plácet del Gobierno de Netanyahu.

Pero fuentes del entorno de Jerusalén, pese a desear la normalización, no ven cercano ese escenario mientras Exteriores siga presentando protestas formales ante Erlich.