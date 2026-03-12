El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado la "valentía" con la que PP y Vox vierten sus "discursos de odio" en la sociedad mientras muestran su "sumisión" ante el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con sus postura respecto al conflicto bélico en Irán.

En un acto en Segovia con motivo de la campaña electoral en Castilla y León, Zapatero ha calificado la actual situación de "decisiva" para España, una nación "próspera" gracias a la inmigración. "¿Qué valores tienen estos políticos que hablan así de los inmigrantes?", se ha preguntado, a lo que ha contestado que en esa España que "añoran" PP y Vox también había personas migrantes.

Precisamente, ha señalado que a él no le habría gustado que trataran de esta forma a los españoles que se fueron en su momento a países como Argentina, Francia o Suiza, sino con "dignidad y con derechos".

"Tenemos que tratar aquí a las personas que vienen a trabajar con nosotros como nosotros queríamos que trataran a los compatriotas que se fueron al exterior", ha incidido el expresidente del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que "no hay nada más lamentable que usar las esperanzas, el futuro y la lucha por sobrevivir que representan tantos inmigrantes en España en los discursos de odio".