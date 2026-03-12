El alcalde de Pamplona (Bildu) asegura que apoyar a los presos de ETA es "lo mismo" que aplaudir a un club de fútbol

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), equipara el apoyo a presos de ETA con el apoyo a un club deportivo, considerándolo una reivindicación particular. Las declaraciones de Asiron se producen tras la aparición de pancartas de apoyo a presos de ETA durante la carrera popular Korrika en Navarra. Asociaciones de víctimas, como Covite, y la oposición han criticado duramente la comparación, calificándola de "indigna" y "vomitiva". Covite ha señalado que la organización de la Korrika tiene responsabilidad en evitar que el evento sirva para apoyar a terroristas.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha asegurado que le "da lo mismo" que haya personas que "apoyen" a los presos de ETA o a un club deportivo, porque son "reivindicaciones particulares".

Asiron ha hecho estas declaraciones tras la aparición de pancartas de apoyo a presos de ETA durante la Korrika, una carrera popular que recorre el País Vasco y Navarra para recaudar fondos y promover el euskera.

El alcalde ha defendido que esas reivindicaciones "pertenecen a cada uno". "Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos", ha dicho.

"Las reivindicaciones que plantea cada uno en la Korrika en la plaza de toros de Pamplona pertenecen a cada uno, eso es lo que quiero decir", es decir, que no se puede responsabilizar a la organización del evento de esas manifestaciones.

Asiron es alcalde de Pamplona desde diciembre de 2023, tras un acuerdo entre Bildu y los socialistas navarros para desalojar a UPN, que fue la fuerza más votada en las elecciones municipales.

Las palabras del alcalde han provocado críticas de asociaciones de víctimas y de la oposición. Covite ha calificado de "indigna" la comparación.

"Es indigno equiparar el apoyo a un club deportivo con el apoyo a presos de ETA, condenados por asesinato o por colaborar en asesinatos", ha señalado la asociación en X.

Sr. @josebaasiron, es indigno equiparar el apoyo a un club deportivo con el apoyo a presos de ETA, condenados por ASESINATO o por colaborar en asesinatos.



Y, desde luego, la organización de la 'Korrika', la @AEK_eus, tiene una responsabilidad directa en evitar que esta carrera… https://t.co/dUXjf6X3EE — COVITE (@CovitePV) March 12, 2026

También ha advertido de que la organización de la Korrika tiene "responsabilidad directa" en evitar que el evento se convierta en una exhibición de apoyo a terroristas.

"Las declaraciones del alcalde de Pamplona son vomitivas. Esto es EH Bildu, una vez más humillando a las víctimas", han señalado desde la formación regionalista.