El alcalde de Pamplona (Bildu) asegura que apoyar a los presos de ETA es "lo mismo" que aplaudir a un club de fútbol

"Es indigno equiparar el apoyo a un club deportivo con el apoyo a presos de ETA, condenados por asesinato o por colaborar en asesinatos", rechazan las asociaciones de víctimas.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha asegurado que le "da lo mismo" que haya personas que "apoyen" a los presos de ETA o a un club deportivo, porque son "reivindicaciones particulares".

Asiron ha hecho estas declaraciones tras la aparición de pancartas de apoyo a presos de ETA durante la Korrika, una carrera popular que recorre el País Vasco y Navarra para recaudar fondos y promover el euskera.

El alcalde ha defendido que esas reivindicaciones "pertenecen a cada uno". "Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos", ha dicho.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, entrega su voto en la primera sesión del debate de investidura celebrada el lunes.

"Las reivindicaciones que plantea cada uno en la Korrika en la plaza de toros de Pamplona pertenecen a cada uno, eso es lo que quiero decir", es decir, que no se puede responsabilizar a la organización del evento de esas manifestaciones.

Asiron es alcalde de Pamplona desde diciembre de 2023, tras un acuerdo entre Bildu y los socialistas navarros para desalojar a UPN, que fue la fuerza más votada en las elecciones municipales.

Las palabras del alcalde han provocado críticas de asociaciones de víctimas y de la oposición. Covite ha calificado de "indigna" la comparación.

"Es indigno equiparar el apoyo a un club deportivo con el apoyo a presos de ETA, condenados por asesinato o por colaborar en asesinatos", ha señalado la asociación en X.

También ha advertido de que la organización de la Korrika tiene "responsabilidad directa" en evitar que el evento se convierta en una exhibición de apoyo a terroristas.

"Las declaraciones del alcalde de Pamplona son vomitivas. Esto es EH Bildu, una vez más humillando a las víctimas", han señalado desde la formación regionalista.