El PP ve "conflicto de intereses" de Iceta y un posible delito de negociaciones prohibidas en el enchufe a su 'marido' en Iberojet

El PP destaca que Iceta participó en la decisión del rescate y que las gestiones para el 'enchufe' comenzaron antes de la aprobación, lo que podría suponer una infracción grave y derivadas penales.

Cuca Gamarra ha pedido la destitución de Iceta como embajador ante la UNESCO, denunciando el uso de la estructura del Estado para beneficiar a familiares de miembros del Gobierno.

El Grupo Popular sugiere un posible delito de negociaciones prohibidas y exige al Gobierno aclarar si conocía la contratación al aprobar el rescate de 320 millones a Ávoris.

El PP acusa a Miquel Iceta de conflicto de intereses por la contratación de su pareja, Ángel García Rosique, como piloto en Iberojet tras el rescate de Ávoris aprobado en el Consejo de Ministros.

El Partido Popular ha dado un paso al frente en el escándalo que vincula al exministro Miquel Iceta con la contratación de su pareja, Ángel García Rosique, como piloto de Iberojet, revelado por EL ESPAÑOL.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas en las que denuncia un evidente "conflicto de intereses".

El PP apunta, incluso, a un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, recogido en el artículo 439 del Código Penal.

Los populares exigen al Gobierno que aclare "si conocía que García Rosique iba a ser contratado por Iberojet" en el momento en que el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Ávoris por 320 millones de euros. Eso es lo que se desprende de la publicación de los whatsapps del KoldoGate.

Teóricamente, Moncloa está obligada a dar todos los detalles y la cronología del caso, aunque en Génova dan por hecho que "responderán con evasivas".

En todo caso, los populares preguntan también si el Ejecutivo "tiene intención de cesar a Iceta como embajador ante la Unesco".

El escrito cita este caso como un nuevo ejemplo de los "rescates polémicos" del Gobierno de Pedro Sánchez a empresas "por la supuesta existencia de tráfico de influencias, conflictos de intereses, mordidas e irregularidades", como los de Air Europa (475 millones) y Plus Ultra (53 millones).

El rescate de Ávoris "se suma ahora a esa lista" tras descubrirse, según los populares, "una nueva contraprestación personal en beneficio de algún miembro del gobierno o un familiar", como en los casos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.

De hecho, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP iba más allá este lunes.

Cuca Gamarra llegó a exigir la dimisión o destitución de Iceta como embajador en la UNESCO, y denunció "la utilización de la estructura del Estado para beneficiar a familiares" como un rasgo del "sanchismo", sentenció la miembro de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

La cronología, clave

El PP subraya que "Iceta participó en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021 que aprobó el rescate". Y que tan sólo dos meses después, "su pareja fue contratada como piloto en Iberojet, filial de la empresa rescatada".

Las gestiones, según reveló EL ESPAÑOL, las canalizó Koldo García a través de Víctor de Aldama y del consejero delegado de Ávoris, Miguel Ángel Sánchez.

La cronología es reveladora. Los mensajes intervenidos por la UCO en el móvil de Koldo demuestran que las gestiones para el 'enchufe' comenzaron el 22 de enero de 2021, casi dos meses antes del rescate.

Koldo envió a Aldama el currículum y titulaciones del piloto. Iceta, lejos de ser ajeno, agradeció la contratación: "Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible".

Infracción con "destitución"

El propio documento del PP cita expresamente la posible existencia de un "conflicto de intereses". Esta figura está regulada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

El artículo 11 de esta norma lo define como la situación en la que un alto cargo adopta una decisión que puede afectar a "los intereses económicos de su cónyuge o persona con la que conviva en análoga relación de afectividad".

El artículo 12 obliga a abstenerse: "Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos".

Iceta era ministro, y su pareja fue el beneficiario directo de una contratación que él mismo negoció, según revelan los mensajes del móvil secreto de Koldo García.

Es más, el ministro Iceta participó en el Consejo de Ministros que acordó el rescate de la empresa que inmediatamente contrató a su marido.

De modo que el incumplimiento de ese "deber de abstención" resultaría en una infracción administrativa grave que puede acarrear, incluso, la destitución, la pérdida del derecho a percibir compensación tras el cese, y la prohibición de ocupar un alto cargo de hasta diez años.

Delito con pena de cárcel

Pero el caso tiene también derivadas penales.

El delito de negociaciones prohibidas, del artículo 439 del Código Penal, castiga "a la autoridad que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier contrato u operación, se aproveche de esa circunstancia para facilitar cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta".

Las penas previstas son prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación de dos a siete años.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que es un delito "de mera actividad". Es decir, que no exige que se produzca beneficio efectivo ni lesión a la Administración. Si bien según las exclusivas del Koldogate, en este caso, sí se logró el enchufe buscado.

El encaje con el caso Iceta es directo. Como miembro del Consejo de Ministros, intervenía en el rescate y presuntamente se aprovechó de ello para facilitar, por persona interpuesta (es decir, Koldo García), la contratación de su pareja en la empresa rescatada.

Los hechos también podrían dar lugar a un eventual delito de tráfico de influencias.

El artículo 428 del Código Penal castiga al funcionario que influye en otro "para obtener una resolución que genere beneficio económico", con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación de hasta nueve.

Los posibles afectados, en este caso, serían Koldo García, como asesor ministerial que ejerció la influencia, y Víctor de Aldama, como particular que intermedió ante una empresa dependiente de fondos públicos.