Pedro J. en 'AR': "Sánchez apuesta por una Europa débil con mucha inmigración, poca defensa y sin energía nuclear"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez apueste por "una Europa débil con mucha inmigración, poca defensa y sin energía nuclear".

Durante su intervención este miércoles en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, ha añadido que Sánchez "ha trasladado a Europa la misma técnica de polarización y generar conflictos que tanto ha promovido en España".

"Está tomando decisiones unilaterales sobre la regularización de inmigrantes que va a afectar a todos los socios comunitarios, apuesta por una Europa que invierta en defensa mucho menos de lo que se necesita y no quiere ni oír hablar del paraguas nuclear francés ni de que Europa tenga la autonomía energética que te daría una energía de respaldo como la nuclear, que es compatible con las renovables", ha analizado.

Pedro J. ha asegurado que el presidente español coincide con Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping en esa "preferencia de una Europa débil" frente a la "Europa del realismo" por la que apuestan otros líderes europeos como Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Keir Starmer.

"Sánchez no está dentro del gran consenso de las familias liberales europeas, sino del populismo" que, a juicio del periodista, le sirve para afrontar "las situaciones más complejas". También ha criticado que el Ejecutivo no impulse el plan francés para garantizar la seguridad de los barcos petroleros y cargueros en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra en Oriente Próximo.

"La cuestión es saber si Sánchez está actuando como topo al servicio de alguna superpotencia o desea que Europa y España se parezcan más a la Argentina peronista que a la integrada en los valores europeos", se ha preguntado el director de EL ESPAÑOL.

En líneas más generales, Pedro J. Ramírez ha apuntado que "la legalidad internacional en estos momentos es una cáscara vacía porque ninguna institución tiene capacidad para imponer fuerza disuasoria alguna, ni siquiera Naciones Unidas, ni se aceptan los tribunales internacionales de Justicia por parte de las superpotencias".

"Desde hace cuatro años Putin ha invadido Ucrania al margen del derecho internacional, Netanyahu y Trump actúan en Oriente Próximo al margen del derecho internacional y solo falta saber cuándo va a ser la fecha de la invasión de Taiwán por China al margen del derecho internacional", ha recordado. "No puede haber una legalidad internacional digna de tal nombre que no sirva para defender los derechos humanos en cualquier lugar del planeta".