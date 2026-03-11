La familia que rechazó la "charla sexual" a su hija de 10 años denuncia al colegio: llamaron al médico para ver si estaba mala

El colegio defiende que la charla formaba parte de la programación y la ausencia de la niña sería considerada como falta injustificada.

La familia se plantea emprender acciones legales por posible delito de revelación de secretos y vulneración del derecho a la intimidad.

Los padres consideran que esta llamada constituye una grave intromisión en la intimidad familiar y en los datos de salud de la menor.

Una familia de Obanos (Navarra) denunció al colegio por llamar al centro de salud para verificar si su hija tenía cita médica tras no asistir a una charla afectivo-sexual.

La familia que rechazó que su hija de 10 años asistiera a una "charla afectivo-sexual" en su colegio ha denunciado que desde el centro llamaron al ambulatorio para "indagar" si la menor estaba enferma y tenía cita médica.

Los hechos se produjeron en el colegio público de Obanos (Navarra), un municipio situado a unos 20 kilómetros de Pamplona.

Así consta en una queja formal presentada por los padres ante la dirección del centro y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el escrito, la familia denuncia una "grave intromisión en la intimidad familiar y en los datos de salud de una menor". La queja también ha sido remitida al Defensor del Pueblo de Navarra y a la Consejería de Educación del Gobierno foral.

El conflicto se inició cuando el padre comunicó al colegio que no autorizaba que su hija asistiera a un taller de educación "afectivo-sexual".

Desde el centro, tal y como contó este periódico, le advirtieron de que la actividad formaba parte de la "programación general" y que, si la niña no acudía ese día, la ausencia se registraría como una "falta injustificada".

La familia entiende que ese aviso supone una forma de "coacción".

Las sesiones se celebraron el pasado 2 de marzo y estaban dirigidas al alumnado de Infantil y Primaria, es decir, a niños de entre 3 y 12 años.

Ese mismo día, la madre acudió al colegio para recoger a su hija alegando que iba a llevarla al médico.

Después, la promotora escolar del centro —una figura socioeducativa dependiente del Departamento de Educación— llamó a la madre exigiendo un justificante.

Según denuncia la familia, la educadora reconoció que ella misma había telefoneado al centro de salud de Obanos para comprobar si la menor tenía cita ese día, "recibiendo respuesta negativa".

La madre le aclaró entonces que la consulta había tenido lugar en Pamplona.

Esa llamada, a juicio de los padres, constituye la parte más grave de todo el caso, porque "la información médica es confidencial".

Y "ningún empleado del centro tiene legitimación alguna para solicitar, consultar o verificar datos sanitarios de un alumno sin consentimiento expreso de los padres o autorización judicial".

Por ello, el padre advierte que estudia emprender acciones legales contra la educadora, la dirección del centro y, en su caso, contra el propio Gobierno de Navarra por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Y también por posible vulneración de derechos fundamentales ya que "esta conducta vulnera el derecho a la intimidad y el secreto profesional sanitario". Asimismo, se reserva exigir responsabilidades patrimoniales por los daños morales causados a la familia.

"Hacer hueco al placer"

La iniciativa de este colegio, según informó el propio centro, buscaba trabajar "de manera transversal la educación afectivo-sexual, la igualdad, la prevención de violencias y el bienestar emocional del alumnado".

Y las charlas están impartidas por la sexóloga Ane Sanz de Galdeano Legarda, experta en Pedagogía Terapéutica, Educación Sexual y con un Máster en Sexología.

"La educación sexual puede ser un lugar suave [...], un espacio donde por fin respirar, soltar tabúes, reconciliarse con el cuerpo, entender con amor... y sentirse libre para ser", dice esta maestra en su página web.

"La educación sexual no es un tema incómodo que hay que "tratar", es un arte, un acto de cuidado [...], es hacer hueco a la curiosidad, al deseo, a la identidad, al consentimiento, al placer, al amor y a la libertad", sostiene en su porfolio.