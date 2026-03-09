Último sondeo en CYL: Mañueco se mantiene al alza, el PSOE resiste a la baja y Vox supera por primera vez el 20%

Podemos y Ciudadanos desaparecerían del Parlamento autonómico, mientras IU lograría representación con un diputado por Valladolid.

El PSOE, liderado por Carlos Martínez, pierde casi dos puntos respecto a 2022 y se sitúa entre 25 y 27 diputados.

Vox supera por primera vez el 20% de los votos, logrando entre 16 y 19 representantes y consolidándose como segunda fuerza clave.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco mejora resultados y podría alcanzar hasta 33 procuradores en Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco podría mejorar levemente sus resultados en relación a los de 2022 y Vox podría llegar, por primera vez, a la barrera del 20% en unos comicios.

La suma de PSOE y Vox es del 52%, lo que consolida el cambio sociológico que ya se vio en Aragón y Extremadura.

Así lo anticipa la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el último día que pueden publicarse sondeos antes de las votaciones.

El PP de Mañueco pasaría del 31,4% al 32%. Incluso podría ganar dos procuradores más en el Parlamento autonómico, con una horquilla de entre 30 y 33 representantes frente a los 31 actuales.

En la parte baja de la horquilla, podría llegar a perder un representante.

Por provincias, Mañueco podría ganar un escaño más por Burgos y Soria, aunque perdería uno por León.

El PSOE no rentabiliza su última baza, la de el "no a la guerra", ya que perdería hasta casi dos puntos con respecto a hace cuatro años, aunque la caída no es tan pronunciada como la de los últimos comicios en Aragón o Extremadura.

Encuesta de SocioMétrica para El Español. Arte EE

El candidato socialista, Carlos Martínez, tendría el 28,4% de los votos , frente al 30,1% de 2022, y una horquilla de entre 25 y 27 diputados frente a los 28 que tiene ahora.

Pese a todo, estos datos suponen una ligera mejoría con respecto al inicio de la campaña, cuando estaba en el 27%.

En la parte baja de la horquilla igualaría los peores resultados históricos del PSOE, los de 2015, cuando Luis Tudanca obtuvo 25 diputados. Aquellas elecciones fueron las de la irrupción de Podemos.

Ese año, el porcentaje de voto de los socialistas fue del 25,9% de los votos, dos puntos menos aún de los que podrían conseguir el domingo.

Eso sí, la victoria de Mañueco (32%) no será tan apabullante como la de Jorge Azcón en Aragón (34%) o María Guardiola en Castilla y León (43%).

La distancia entre PP y PSOE de casi cuatro puntos en Castilla y León, también es más corta que la de los socialistas aragoneses o extremeños.

Pilar Alegría se hundió a casi 10 puntos por debajo del PP. La diferencia de los populares con Miguel Ángel Gallardo fue aún mayor: 17 puntos.

Martínez, alcalde de Soria, candidato designado por Sánchez tras destituir a Luis Tudanca, no corta la sangría socialista, pero sí minimiza el fracaso.

Los datos comprometen, más si cabe, la estrategia de Ferraz de poner a ministros como candidatos autonómicos. El reciente resultado de Pilar Alegría y los datos que avanzan las encuestas para María Jesús Montero en Andalucía indican que el PSOE tiene peores perspectivas cuando el cabeza de cartel sale del Consejo de Ministros.

Vox volvería a ser este domingo el triunfador de la noche. Si hace cuatro años consiguió un 17,4%, un resultado que ahora iguala en Aragón o Extremadura, en la actualidad tendría un 20% de los votos.

Se trata de una barrera psicológica que, hasta ahora, no había conseguido en ninguna convocatoria electoral. Los de Abascal pasarían de 13 procuradores a entre 16 y 19.

No parece que el cambio del polémico Juan García Gallardo por Carlos Pollán, o las purgas internas, pase factura al partido de Santiago Abascal.

Por provincias, Vox doblaría su representación en Segovia o Zamora, pasando de 1 a 2; entraría por primera vez por Soria y acecharía al PP y al PSOE en Valladolid, al conseguir 4 procuradores frente a los 5 que conseguirían PP y también PSOE.

En Ávila, se quedaría a solo dos puntos de los socialistas, cerca del sorpaso.

También es Vox el partido que tiene más fidelidad de voto (71,3%) superando en un punto al PP. Su crecimiento se sostiene gracias a un 10,2% de votantes que en 2022 se decantaron por Mañueco y un 5,4% de aquellos que eligieron la papeleta socialista.

Sin alternativa a Vox

Con estos números, a Mañueco no le quedaría otra alternativa que pactar con Vox, ya que con los partidos provinciales no le daría la suma hasta 42, que es la mayoría absoluta.

Los regionalistas de UPL (Unión del Pueblo Leonés) podrían aumentar un escaño más.

Soria Ya podría bajar su representación, pese a ser la primera fuerza en la provincia, donde tendría un 27,8% de los votos, por el 26% del PP y el 27% del PSOE.

El resultado del partido provincialista distaría, pese a todo, de los 3 representantes de la legislatura que finaliza y pasaría a una horquilla de entre 1 y 2, lo mismo que tendrían PP y PSOE.

El otro partido que obtendría escaño es Por Ávila. El partido del regidor abulense Sánchez Cabrera mantendría su procurador.

Desaparecerían de las Cortes dos de los partidos que han condicionado la política en las últimas décadas: Podemos y Ciudadanos, que tenía en Francisco Igea a su único representante.

Sí habrá representación a la izquierda del PSOE, ya que IU, que se presenta separado de Podemos y en coalición con Sumar, entraría con un representante por Valladolid.

Los mejores resultados del PP se prevén en Salamanca (39%), tierra natal del candidato; los peores, en León (24,9 %), lo que indica que a Mañueco le pasa factura en esta provincia la gestión de los incendios.

El PSOE solo supera el 31% en Palencia y, paradójicamente, se hunde en su feudo leonés debido a la pujanza de UPL. En la tierra de José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas solo tendrían el 26,4%.

En cambio, Vox tendría sus mejores resultados en Valladolid (24%) y su peor resultado lo cosechará en las provincias con partidos provinciales fuertes, como Soria y León.

FICHA TÉCNICA:

Se han realizado 1.500 encuestas a castellanos y leoneses con derecho a voto en cualquiera de las provincias que integran la Comunidad. Sistema CAWI-Panel cruzado entre los días 8 y 9 de marzo de 2026. El desajuste muestral se ha equilibrado al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error máximo de +-3%. El error histórico de SocioMétrica en voto publicado es MAE <+-1%