El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno de Ayuso iniciar la creación del registro de objetores del aborto

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid iniciar la creación del registro de objetores de conciencia para el aborto. La medida responde a la negativa del Gobierno de Díaz Ayuso a aplicar la ley que exige dicho registro, siendo Madrid la única comunidad que no lo ha implementado. El registro busca garantizar la planificación sanitaria y compatibilizar el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia con el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre de 2024 un protocolo vinculante para la implantación de estos registros en todas las comunidades autónomas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente.

El Ministerio recurrió a la vía judicial, con un recurso contencioso-administrativo, porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

En particular, el litigio se refiere al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 19 de dicha norma, que establece que en cada comunidad autónoma se creará un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la IVE.

El citado precepto legal establece que, con fines organizativos y para garantizar la adecuada gestión de la prestación sanitaria, las comunidades autónomas deben disponer de un registro de profesionales objetores de conciencia.

Este instrumento tiene como finalidad facilitar la planificación sanitaria y asegurar la correcta prestación del servicio dentro del Sistema Nacional de Salud, compatibilizando el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con el ejercicio del derecho de los profesionales a la objeción de conciencia.

La normativa prevé asimismo que, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se acuerde un protocolo específico que establezca las condiciones mínimas para la creación y funcionamiento de dichos registros. En cumplimiento de esta previsión,

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias. El protocolo tiene carácter vinculante como instrumento de coordinación administrativa conforme a lo previsto en la legislación de régimen jurídico del sector público.

"Listas negras"

"No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. No voy a hacer una lista negra de médicos nunca". Así defendió el pasado octubre Díaz Ayuso la negativa de su Gobierno a crear dicho registro.

Aunque la mayoría de las comunidades autónomas ya han creado el correspondiente registro o se encuentran en proceso de hacerlo, la Comunidad de Madrid no habría iniciado los trámites necesarios a pesar de los requerimientos formulados por el Ministerio de Sanidad.

Uno de los argumentos que utilizaba la Consejería de Sanidad madrileña para negarse a acatar la norma es que, según ellos, el registro de médicos objetores supondría un "estigma" para ellos.

La Comunidad de Madrid alegó, entre otras cuestiones, que la creación del registro constituye una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal.

La administración autonómica sostuvo, además, que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se encuentra plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante mecanismos organizativos propios. En este sentido, explicó que, cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio.

La resolución del TSJM no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, previa interposición de recurso de reposición ante la propia Sala en el plazo legalmente previsto.