Las regiones donde más ha crecido el alumnado migrante en los últimos 10 años no son Madrid ni Cataluña

Madrid y Cataluña siguen concentrando el mayor volumen absoluto de alumnado extranjero, pero su crecimiento porcentual es menor que en otras regiones.

Canarias, Navarra y el País Vasco también han registrado incrementos superiores al 60% en el número de estudiantes extranjeros.

Galicia ha duplicado su alumnado extranjero entre 2013 y 2024, y la Comunidad Valenciana ha experimentado un aumento cercano al 84%.

El crecimiento más intenso del alumnado migrante en los últimos 10 años se ha dado en Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Canarias y Asturias.

El mapa del alumnado extranjero en España ha cambiado de forma notable en la última década y el crecimiento más intenso ya no se concentra en los grandes polos migratorios tradicionales.

Entre los años 2013 y 2024, las mayores subidas porcentuales de estudiantes con nacionalidad extranjera en enseñanzas no universitarias se registran en comunidades como Galicia, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Navarra, Canarias o Asturias, según los últimos datos del Ministerio de Educación.

El cambio refleja una progresiva diversificación territorial del impacto de la inmigración en las aulas.

Mientras las dos grandes locomotoras demográficas del país (Madrid y Cataluña) siguen concentrando el mayor volumen absoluto de alumnado extranjero, el crecimiento relativo más acelerado se produce en autonomías que históricamente no habían destacado por una presencia tan intensa de estudiantes migrantes.

Uno de los casos más llamativos es el de Galicia. La comunidad prácticamente ha duplicado su alumnado extranjero en una década, al pasar de 14.143 estudiantes en el curso 2013-2014 a 26.065 en 2023-2024, lo que supone un incremento del 100%.

La Comunidad Valenciana también protagoniza una de las mayores aceleraciones del país: su cifra de alumnos con nacionalidad extranjera crece desde 90.686 hasta 166.587, un aumento cercano al 84%.

El crecimiento también es muy significativo en el norte peninsular. Navarra pasa de 9.298 a 15.760 estudiantes extranjeros, con una subida cercana al 70%, mientras que el País Vasco registra un incremento del 67%, al crecer desde 25.566 hasta 42.615 alumnos.

Asturias completa este grupo de comunidades con mayor dinamismo relativo: tras una ligera caída en la mitad de la década, termina el periodo con 9.887 estudiantes extranjeros frente a los 6.157 iniciales, lo que supone un aumento superior al 60%.

En Canarias, el número de alumnos extranjeros pasa de 26.885 a 43.937 entre 2013-2014 y 2023-2024, lo que implica un crecimiento cercano al 63%.

Este aumento consolida alarchipiélago como uno de los territorios donde más se ha ampliado la presencia de alumnado migrante. Canarias es además uno de los principales puntos de llegada de la inmigración a España en los últimos años.

Otras comunidades con larga tradición como destino migratorio mantienen incrementos relevantes, aunque menos pronunciados en términos porcentuales.

Andalucía eleva su cifra de estudiantes extranjeros desde 86.547 hasta 133.925, lo que supone un aumento cercano al 55%. La Región de Murcia también registra una subida considerable, al pasar de 34.454 a 47.497 alumnos, en torno a un 38% más que hace diez años.

Frente a estas comunidades, Madrid y Cataluña siguen liderando el ranking en volumen total de alumnado extranjero, pero su ritmo de crecimiento relativo es menor.

En la Comunidad de Madrid el número de estudiantes con nacionalidad extranjera pasa de 137.370 a 187.598 entre 2013-2014 y 2023-2024, lo que representa un incremento cercano al 37%.

Cataluña, por su parte, mantiene el mayor volumen absoluto del país, con 236.175 alumnos extranjeros frente a los 170.430 de hace una década, aunque su crecimiento porcentual ronda el 39%.

El análisis conjunto de los datos confirma así un cambio de patrón en la distribución territorial del alumnado migrante.

Las mayores aceleraciones ya no se concentran en las comunidades históricamente más pobladas o con mayor recepción de inmigración, sino en un bloque diverso de territorios del arco mediterráneo, del norte peninsular y de las islas.

Un fenómeno que refleja cómo la presencia de población extranjera —y su impacto en el sistema educativo— se está extendiendo de forma cada vez más homogénea por el conjunto del país.