El Gobierno promete medidas para proteger el bolsillo de los españoles si la guerra con Irán golpea la economía

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, junto a Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, este sábado, en una visita al Museo de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España reafirma su rechazo a una guerra de agresión ilegal contra Irán y no permitirá el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones sin cobertura internacional. El ministro Ernest Urtasun defiende la postura del Ejecutivo en línea con el derecho internacional y el multilateralismo, recordando el apoyo del PP a la guerra de Irak. El Gobierno promete medidas para proteger a los ciudadanos de posibles impactos económicos derivados del conflicto, como inflación o subidas de energía y vivienda. Se contempla reactivar medidas ya empleadas durante la guerra de Ucrania, como la excepción ibérica, el bono eléctrico y la intervención en el mercado del alquiler.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reafirmado este sábado en Málaga la "posición firme e inamovible" del Gobierno de España contra una "guerra de agresión ilegal" a Irán y ha garantizado que España no permitirá el uso de las bases militares de Rota y Morón para participar en una ofensiva sin cobertura del derecho internacional.

En unas declaraciones realizadas en una visita al Museo de Málaga y tras asistir a la gala de inauguración del Festival de Cine Español, en la que volvió a resonar el rechazo del mundo de la cultura a los conflictos armados, Urtasun agradeció el compromiso del sector y enmarcó la postura del Ejecutivo en una defensa explícita del multilateralismo y la legalidad internacional.

"Somos un Gobierno que está al lado del derecho internacional y no vamos a permitir que se repitan guerras de agresión como la de Irak en 2003", ha subrayado.

En ese contexto, ha explicado que la decisión de impedir el uso de Rota y Morón para atacar Irán responde a los propios convenios de defensa suscritos con Estados Unidos, que, según dijo, no amparan una operación de este tipo.

Urtasun ha aprovechado para elevar el tono contra la oposición, rememorando el apoyo del PP a la guerra de Irak. A su juicio, quien "tiene que dar explicaciones" estos días son el Partido Popular y Vox, apuntando directamente a Alberto Núñez Feijóo por "traer de vuelta al PP de la guerra del señor Aznar", que consideraba "enterrado en las catacumbas de la historia".

"El señor Feijóo parece que está volviendo a rescatarlo de la mano del señor Abascal", ha insistido.

Junto al mensaje político y geoestratégico, el ministro ha lanzado una señal de calma a la ciudadanía, garantizando que el Ejecutivo está trabajando para que "ningún golpe económico de esta guerra lo paguen los bolsillos de nuestros ciudadanos".

En este sentido, ha prometido que el Gobierno actuará si la crisis derivada del conflicto se traslada a la inflación o a los precios de la energía y la vivienda.

En esa línea, recordó el arsenal de medidas desplegadas durante la guerra de Ucrania y abrió la puerta a reactivarlas "cuando sea necesario".

Desde la llamada "excepción ibérica" para contener la escalada del precio de la electricidad, hasta el bono eléctrico o las intervenciones en el mercado del alquiler.

"Quiero dar un mensaje de tranquilidad: los españoles tienen un Gobierno que va a proteger sus intereses", ha añadido, ligando la negativa a implicarse en una operación militar ilegal con el compromiso de amortiguar sus efectos en la economía doméstica.