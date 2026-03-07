El "coordinador de bienestar", la apuesta del Gobierno contra el 'bullying', naufraga tras 4 años de vigencia en los colegios

La coordinación externa con servicios sociales y mecanismos de seguimiento son insuficientes, lo que dificulta la eficacia del sistema.

El informe de Educo revela grandes desigualdades entre comunidades autónomas y que, en muchos casos, la figura existe solo en el papel.

Muchos coordinadores carecen de tiempo, recursos y formación adecuada, y en la mayoría de comunidades no reciben compensación económica por estas funciones.

La figura del 'coordinador de bienestar' fue creada para combatir el bullying en los colegios, pero su implantación real es muy limitada tras casi cuatro años.

En noviembre de 2022, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, impulsó la figura del "coordinador de bienestar".

El objetivo de esta iniciativa era blindar la protección de los menores dentro de los centros educativos, particularmente frente a problemas como el acoso escolar.

Casi cuatro años después, aquel proyecto estrella de la hoy portavoz del PSOE en Aragón es un fiasco.

A la vía judicial llegan cada año más de un millar de denuncias por bullying en España.

Pero son muchos más los casos que atienden los servicios de ayuda especializados y se calcula que decenas de miles de víctimas nunca llegan a denunciar.

Para entender qué haría un coordinador de bienestar conviene poner un ejemplo. Ante un caso de bullying, el coordinador debe reunirse con los menores implicados y el resto de compañeros, las familias y los docentes de cada aula para diseñar un plan estratégico y atajar la situación.

Por tanto, es una tarea que incluye prevención, detección precoz, activación de protocolos, coordinación interna y externa, y seguimiento de casos.

Los colegios han tenido que nombrar formalmente a un coordinador de bienestar para desempeñar las funciones que la ley le atribuye.

Pero la realidad en muchos casos es que éste carece de tiempo, de recursos y, en ocasiones, hasta de la formación necesaria. Lo hace, además, sin apenas reconocimiento económico en la mayoría de las comunidades.

Las competencias en educación están transferidas. Por eso, aunque la figura se diseñó desde el Ministerio de Educación, su desarrollo normativo y su aplicación práctica dependen de cada CCAA.

Varias comunidades autónomas consultadas apuntan a un problema de origen: la ausencia de una financiación finalista por parte del Gobierno central para garantizar su despliegue efectivo.

Para evaluar el alcance real de esta figura, la ONG Educo ha elaborado un informe de 56 páginas sobre la figura del coordinador de bienestar, que dibuja una imagen desigual y, en muchos casos, prácticamente inexistente.

La conclusión principal es contundente: esta figura está implantada en casi toda España, pero en demasiados casos es meramente nominal. Existe "en el papel", pero no siempre en la práctica.

El estudio analiza el desarrollo autonómico de la figura prevista en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Y constata enormes desigualdades entre los distintos territorios.

Algunas comunidades han aprobado decretos u órdenes específicas (como Extremadura o La Rioja). Otras regulan esta función mediante simples instrucciones de inicio de curso (Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha) o dentro de marcos generales de convivencia (Cantabria).

Castilla y León era, a cierre del informe, la única que no había publicado una normativa específica.

Sin tiempo garantizado

El principal problema es la disponibilidad horaria. En varias comunidades no existe liberación lectiva garantizada para ejercer la coordinación de bienestar, por lo que este responsable debe hacer sus funciones mientras ejerce de docente.

En muchos casos, es tutor de un curso, por lo que la tarea se complica todavía más.

En otras regiones, se asigna una bolsa genérica de horas al centro, pero sin asegurar que se destine específicamente a esta función. Este es el caso de Castilla-La Mancha.

Condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de la función según CCAA EDUCO.ORG

Sólo algunas autonomías, como Canarias, Extremadura o Galicia, vinculan el número de horas al tamaño del centro o a la etapa educativa.

Incluso en estos casos, la dedicación suele oscilar entre dos y cinco horas semanales. Una cifra que el informe considera claramente insuficiente.

Formación desigual

El ámbito donde más se ha avanzado es el formativo. La mayoría de comunidades ha impulsado cursos específicos, seminarios o itinerarios para preparar a los docentes que asumen esta responsabilidad.

Sin embargo, la profundidad y continuidad de esa formación es desigual y, en muchos casos, no está blindada normativamente.

Es decir, que un docente puede recibir ese cursillo durante un año concreto, pero no se va actualizando conforme pasan los años.

En el plano económico, la situación es aún más limitada. Solo Canarias, Cataluña y Galicia prevén complementos retributivos específicos o equiparaciones salariales.

En el resto, la función no lleva aparejada compensación económica alguna, pese a la carga adicional que supone.

Débil coordinación externa

La LOPIVI concebía al coordinador de bienestar como una pieza clave en la red de protección infantil, en contacto no solo con el equipo directivo y los servicios de orientación, sino también con servicios sociales, sanidad o fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el informe detecta que la coordinación externa está poco desarrollada en la mayoría de normativas autonómicas.

También son escasos los mecanismos formales de rendición de cuentas, seguimiento y evaluación periódica del desempeño de esta figura.

Y persiste un vacío relevante en el tramo de 0 a 3 años y en enseñanzas de régimen especial, pese a que la ley también obliga en esos ámbitos.

En definitiva, el informe de Educo valora las buenas intenciones del Gobierno central para poner en marcha esa figura, pero critica su eficacia a la hora de sacarla "del papel".

Aseguran que, cuatro años después de su aprobación, el coordinador de bienestar sigue dependiendo más de la voluntad individual de quien lo ejerce que de un sistema estructural sólido que respalde su labor.