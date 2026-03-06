Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith de la formación y aparta a José Ángel Antelo de la dirección nacional

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España).

Vox ha decidido acabar con el último superviviente del grupo de fundadores del partido. El Comité de Garantías del partido ha confirmado la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith de la formación, retirándole la condición de afiliado, por negarse a la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Según un comunicado difundido durante la madrugada de este jueves, este órgano independiente al partido considera que ha cometido una "infracción muy grave", por lo que deja fuera de la formación ultraderechista al "afiliado número 6", el último vestigio del grupo que impulsó a Santiago Abascal hasta el Congreso de los Diputados.

Además, Vox anuncia que ha decidido apartar de la dirección nacional al destituido presidente de la formación en Murcia y portavoz en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo: "como medida cautelar" queda inhabilitado de cualquier cargo o función y suspendido de sus derechos como afiliado.

El Comité de Garantías ha incoado un expediente disciplinario contra él "por los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas desde que el pasado 26 de febrero", cuando la dirección del partido le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia.

Sobre Ortega Smith

La dirección de Vox decidió el pasado 12 de febrero, por unanimidad, apartar a Ortega Smith como portavoz y nombrar a Arantxa Cabello como sustituta. Anteriormente, el Comité Ejecutivo Nacional acordó su expulsión de ese órgano y su relevo como portavoz adjunto en el Congreso y perdió la portavocía de la Comisión de Justicia.

Cuatro días después, el secretario general comunicó al Grupo Municipal de Madrid el cambio de portavocía, una decisión que Ortega Smith decidió no acatar: continuó ejerciendo como portavoz entre quejas, alegando que no le habían dado "ninguna explicación".

"A partir de ahí, Javier Ortega Smith inicia una serie de actuaciones dirigidas todas a desacatar la decisión del órgano superior del partido del que él formó parte y cuyos estatutos aprobó", señalan fuentes de Vox, recriminándole tanto que haya desautorizado al Comité Ejecutivo Nacional como que haya vertido "descalificaciones contra el partido y a sus integrantes".

Ante los medios, el fundador de Vox denunció una cadena de ceses que, a su juicio, se han producido sin justificación, y ha acusado al partido de inventarse "mentiras" y "excusas" para tratar de echarle: "Voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos, voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré", sostuvo.

Ante ello, desde Vox señalan que "no va a tolerar que se falte el respeto a sus afiliados ni al resto de cargos orgánicos e institucionales, legítimamente designados que, de manera ejemplar, cumplen con las responsabilidades que tienen asignadas".

Palabras contra Antelo

Esta decisión llega un día después de que Antelo decidiera denunciar a la dirección nacional de Vox por usurpación de identidad y falsedad documental por presunto uso ilegal de su firma digital para forzar la dimisión de cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) y así eliminar al entonces líder en Murcia de facto como su presidente, acusaciones que la formación ultraderechista ha negado.

Fue la gota que colmó el vaso tras días de duros enfrentamientos entre el entonces líder murciano de Vox y Abascal, pero este se negó a dimitir.

Según Vox, los ocho diputados de la Asamblea Regional celebraron después una segunda reunión y redactaron una nueva acta en la que, sin ningún voto en contra, se reafirman en su decisión de expulsar a Antelo del Grupo Parlamentario, y así lo han vuelto a comunicar en la Asamblea.

Ahora, fuentes de Vox señalan que "desde el momento en que tuvo conocimiento de su posible relevo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Murcia, José Ángel Antelo comenzó una escalada de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y filtraciones interesadas que buscaban blindar su permanencia en el cargo y dificultar las legítimas decisiones de la dirección del partido".

Estas actitudes han derivado "como no puede ser de otra forma" -dicen- en la denuncia de Antelo por parte de Secretaría General ante los órganos competentes de la formación.