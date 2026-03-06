Vox cumple su amenaza y tumba la investidura de Guardiola en segunda votación al unirse a PSOE y Podemos

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en la tercera sesión del debate de investidura. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Vox ha votado en contra de la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de Extremadura, uniéndose a PSOE y Podemos. Guardiola solo ha obtenido el apoyo de los 29 diputados del PP, insuficiente para lograr la mayoría simple necesaria. Esta es la segunda vez que la investidura de Guardiola es rechazada con los votos de toda la oposición. Vox justifica su negativa alegando que aún no existe un acuerdo de gobernabilidad con el PP en Extremadura.

Tal y como había amenazado, Vox volvió a tumbar este viernes la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de Extremadura en segunda votación al sumar otra evz sus votos a los del PSOE y Podemos.

La presidenta en funciones únicamente ha contado con el apoyo de los 29 diputados del PP.

La candidata del PP necesitaba este viernes la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta, por lo que sólo necesitaba que Vox se abstuviese.

Se trata de la segunda vez que la investidura de Guardiola es rechazada con los votos en contra de toda la oposición, el mismo resultado que se dio en la primera votación celebrada el miércoles en la Asamblea.

Al inicio de la tercera sesión del debate de investidura celebrado este viernes, la candidata del PP ha pedido a los grupos parlamentarios de la oposición que le permitan seguir gobernando con su abstención en esta votación, para acabar con la situación de bloqueo institucional en la comunidad autónoma, y ha advertido de que ningún ciudadano entendería que salgan de la sesión sin un acuerdo.

"No necesito que ningún grupo suscriba todo lo que se ha expresado aquí. Basta con no ejercer el voto en contra. Basta con que no se bloqueen las ganas de seguir trabajando", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que no le pide "a nadie" que renuncie a sus programas ni que "aplaudan aquello que no comparten en su totalidad".

Por su parte, el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, avanzó que su partido no apoyaría, como finalmente hizo, a María Guardiola en esta segunda votación de la investidura porque todavía "no hay acuerdo" entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región.

"Si usted quiere que haya Gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que hay más del doble de Vox", ha señalado Fernández Calle en esta tercera sesión del debate de investidura.