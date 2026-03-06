Sánchez irá al Congreso tras las elecciones en CyL para hablar de la guerra de Irán, pero sin someter su posición a votación

El PP había registrado previamente una solicitud para que Sánchez compareciera y pidiera permiso al Congreso antes de enviar la fragata a la zona de conflicto.

Podemos se ha opuesto al envío de la fragata, dificultando que el Gobierno logre una mayoría parlamentaria para respaldar la medida.

La comparecencia no incluirá una votación sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, decisión que el Gobierno considera fuera de los supuestos que requieren aprobación parlamentaria.

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso tras las elecciones de Castilla y León para debatir sobre la guerra de Irán y el papel de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados para debatir sobre la guerra de Irán y el papel de España.

El Gobierno ha formalizado este viernes su propia petición de comparecencia para adelantarse a una posible decisión de los grupos en ese sentido.

Pero, salvo cambio, esa comparecencia no se producirá antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo.

Es decir, podría producirse el miércoles 18 de marzo, según fuentes del Gobierno.

Lo que que no tiene previsto la Moncloa es que pueda producirse algún tipo de votación sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón para colaborar en la protección de Chipre.

El Gobierno entiende que el desplazamiento de la fragata desde el Báltico hasta el Mediterráneo no entra dentro de los supuestos de la ley de Defensa Nacional para someter la decisión a votación.

En todo caso, Podemos se ha opuesto a esta decisión, por lo que el Gobierno tendría difícil formar una mayoría del Congreso sólo con los votos de sus socios parlamentarios.

La próxima semana no hay Pleno en el Congreso siguiendo la costumbre de no celebrarlos cuando hay elecciones.

Tendría que decidir la Mesa y la Junta de Portavoces la convocatoria urgente y extraordinaria para celebrar la comparecencia del presidente.

Antes de formalizar su propia petición de comparecencia, el PP ya había registrado la suya.

Fuentes de Moncloa aseguran que Sánchez no tiene inconveniente en celebrar el debate, dado que habitualmente el presidente del Gobierno suele salir airoso de ese tipo de comparecencias. Citan como ejemplo la reciente sobre el accidente ferroviario de Ademuz.