El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y pida permiso al Congreso para enviar la fragata "a una zona de conflicto"

El PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con la Ley Orgánica de Defensa Nacional y someta al Congreso la autorización para el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. El principal partido de la oposición denuncia que el presidente ha desplegado el buque de guerra más avanzado de la Armada "a una zona de conflicto" sin recabar el permiso de la Cámara.

Fuentes del PP sostienen que "Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso". El partido de Feijóo reclama que se lleve este asunto a la Cámara "de manera inmediata".

La fragata participaba hasta esta semana en el ejercicio Steadfast Dart 26, unas maniobras de la OTAN en el Báltico, como buque de acompañamiento del portaaviones francés Charles de Gaulle. El Gobierno ordenó su traslado al Mediterráneo oriental tras los ataques de Hezbolá contra una base británica en Chipre.

El cambio es sustancial. Se pasa de un ejercicio de entrenamiento a una operación real en zona de guerra.

El artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005 es taxativo. Para ordenar operaciones en el exterior que "no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional", el Gobierno debe "realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados".

Según el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, "por las propias palabras del presidente, parece claro que se dan los supuestos negativos que exige ese artículo". Es decir, que ésta es una operación que no está directamente relacionada con la defensa de España.

Ruiz Robledo añade que, "en caso de duda, debe resolverse a favor de la consulta, porque el artículo 1.3 de la Constitución declara que España es una monarquía parlamentaria". Las normas dudosas deben interpretarse a favor de las Cortes.

26 autorizaciones

Chipre no ha invocado la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Toda la coordinación es bilateral, impulsada por Francia. No ha habido petición formal a Bruselas.

Los de Feijóo son tajantes. "El lema de Sánchez no es 'No a la guerra', es 'No al Congreso'", aseguran fuentes del partido. Acusan al presidente de gobernar "como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás" y de entender "que el Ejército es suyo, no de todos los españoles".

Desde 2006, los gobiernos de Zapatero y Rajoy solicitaron 26 autorizaciones al Congreso, en Pleno o en Comisión, para que las Fuerzas Armadas participaran en operaciones en el exterior. La última fue en enero de 2018, cuando la ministra Cospedal pidió autorización para incrementar los efectivos en la misión de la UE en Mali.

Desde entonces, ninguna operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara. Zapatero pidió permiso para Afganistán, el Líbano, Congo, Chad, Somalia, Haití y Libia. Rajoy lo hizo para Mali, República Centroafricana, la coalición contra el ISIS, Afganistán y el Mediterráneo.

El PP tampoco pasa por alto que Sánchez carece del respaldo de parte de sus socios parlamentarios. Podemos ha rechazado el envío al considerar que supone "participar en una guerra ilegal". El BNG ha exigido explicaciones por lo que considera un giro intervencionista.

Los populares insisten en que "el principal partido de España no puede enterarse por la televisión de que nuestra fragata más avanzada, municionada y preparada para entrar en combate zarpa a una zona de conflicto". Exigen una comparecencia en el Congreso.

No es la primera vez que se acusa al Gobierno de esquivar el control parlamentario en Defensa. El exministro Federico Trillo denuncia que el Ejecutivo "está vulnerando la ley totalmente". Ya ocurrió en septiembre de 2025, cuando el buque Furor escoltó la flotilla humanitaria a Gaza sin pasar por el Congreso.

En 2024, el PP registró una proposición para ampliar el artículo 17 y reforzar el control parlamentario. Querían que el Congreso se pronunciase cuando cambiasen las circunstancias de una misión ya autorizada. El PSOE la rechazó.