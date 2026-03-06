Las hermanas Reigía: Rosa dirige Acom, que llama "filonazi" a Carla Toscano; Marcela juzga su expulsión de Vox

El Comité de Garantías de Vox, integrado por cinco miembros, entre ellos Marcela Reigía, debe resolver el expediente de Toscano tras la crisis interna en el Ayuntamiento de Madrid.

Acom calificó públicamente a Toscano de "filonazi" después de que denunciara el asedio a cristianos en Cisjordania y criticara la política de Israel, posicionándose así contra la línea oficial de Vox.

Carla Toscano fue suspendida de militancia en Vox tras respaldar a Ortega Smith y enfrentarse a la dirección, y su posición crítica respecto a Israel ha generado tensiones internas.

Toscano es una cara muy reconocible de Vox. Se incorporó a la formación en 2019 y fue diputada en el Congreso, donde se convirtió en una de las voces más duras del partido contra el feminismo y la denominada "ideología de género".

Protagonizó varios choques con la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que llegó a atribuir como único mérito político "haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias".

Toscano ha sido suspendida de momento de militancia en Vox por enfrentarse en el Ayuntamiento de Madrid a la dirección del partido, que ha dictado el relevo de Ortega Smith como portavoz.

El futuro de la concejal depende ahora del Comité de Garantías de Vox. En ese órgano es vocal Marcela Reigía, una abogada del despacho Cremades Calvo-Sotelo que fue candidata de la formación en 2024.

Al mismo tiempo, su hermana Rosa es vicepresidenta de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (Acom), que se define como la organización que "promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo". La misma organización que se ha referido a Toscano como "filonazi".

La polémica estalló cuando Toscano compartió una noticia sobre la situación en Taybeh, el último pueblo "completamente cristiano" de Cisjordania.

La información recogía cómo las calles de esta población están "casi vacías" porque los "colonos israelíes" tienen "aterrorizados" a los católicos.

Toscano denunció entonces "el asedio incesante por parte del Estado de Israel contra nuestros hermanos católicos". Y desde Acom reaccionaron de inmediato: "La bala que va a esquivar Vox sacándose a esta filonazi de encima".

Se referían a la situación de Toscano en el partido tras rebelarse junto a Ortega Smith contra la dirección.

Después de que Acom la calificara de "filonazi", Toscano respondió reivindicando que "el señalamiento del lobby sionista" era "una medalla y un honor" para ella.

No es la primera vez que Toscano marca distancias con la línea oficial de Vox sobre Israel.

Ya en septiembre de 2025, condenó "la masacre que se está viviendo en Gaza" y pidió que se cumpliera el "derecho internacional humanitario".

Ese posicionamiento nada tiene que ver con el que mantiene la dirección del partido, que nunca ha criticado al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Abascal ha proclamado su respaldo total al Gobierno de Israel. Y la propia Acom ha aplaudido su "la valentía y sensatez".

Sin embargo, en los últimos meses, algunos sectores vinculados a Vox se han mostrado críticos con esa relación del partido con Israel.

Hace semanas, algunas cuentas de Twitter cercanas a Vox celebraron que Abascal no acudiera a la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, que se celebró en Jerusalén los días 26 y 27 de enero.

En realidad, el viaje nunca se llegó a cancelar. Abascal no pudo ir por razones de agenda y en su lugar Vox envió a los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Buxadé.

Pero que no fuera el líder de Vox fue visto por algunos como una victoria propia.

Un exdirigente del partido lo interpreta como "un gesto" para adaptarse a esas sensibilidades. "Si lo han hecho es por tener un gesto con el votante joven más sensible a ese tema", explica en conversación con este periódico.

"Luego dirán que no cambian nunca, que son puros e infalibles", ironiza.

Motín en el Ayuntamiento

Vox ha visto cómo se le han amotinado tres de sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Madrid tras su intento de echar a a un lado a Ortega Smith.

Sólo dos, Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello se han mantenido fieles a Santiago Abascal.

Ahora, el Comité de Garantías de Vox deberá decidir cómo resuelve este conflicto. Por el momento, ya ha acordado expulsar definitivamente a Ortega Smith y mantiene abierto el expediente a Toscano e Ignacio Ansaldo, los otros dos ediles díscolos.

Ese órgano está compuesto por cinco miembros que deben ser licenciados en Derecho, según la página web de Vox, que no publica la identidad de sus integrantes.

El comité, según reveló este periódico, está formado por Gema Herrero (presidenta), Eduardo Ruiz (vicepresidente), Pablo Calvo (secretario), José Francisco Garre (vocal) y Marcela Reigía (vocal).

La hermana de Marcela Reigía, Rosa, vicepresidenta de Acom, trabajó como coordinadora del Foro de Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso, el think tank de Vox creado en 2020 para dar la batalla cultural.

En concreto, moderó distintos actos como responsable de Relaciones Institucionales de Disenso, según la propia web.