Ayuso rechaza los "discursos bienquedas" del 8M y pregunta: "¿Cuándo apelamos al derecho internacional por las iraníes?"

El premio a las mujeres de Irán ha protagonizado, como era previsible, el acto institucional de entrega de los Reconocimientos del 8 de marzo de la Comunidad de Madrid.

En un clima de tensión internacional marcado por la situación en Oriente Medio, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado qué hace falta para apelar al derecho internacional y proteger a las mujeres del país mientras el Gobierno autonómico galardonaba su lucha por la libertad.

Durante el acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, Ayuso ha cargado contra lo que ha denominado "discursos cobardes y bienquedas" que, a su juicio, permiten ignorar la represión y las torturas que sufren mujeres y otros colectivos en distintas partes del mundo.

"¿Cuándo vamos a apelar al derecho internacional también para las mujeres en Irán?", se ha preguntado.

La presidenta madrileña ha expresado además su deseo de que no haya más conflictos armados. "Ojalá no haya una guerra en el mundo. Ojalá podamos vivir todos con la paz, con certidumbre y la serenidad necesarias. ¿Quién sensato no quiere esto?", ha afirmado. Sin embargo, ha advertido de que ese deseo no puede servir para "abrirse en discursos cobardes y bienquedas mientras miramos para otro lado".

"Porque hoy muchos hombres, mujeres y niños están siendo torturados en numerosos rincones del mundo y se les están negando los derechos más básicos", ha señalado. Según ha subrayado, esto ocurre en ocasiones por motivos religiosos, de género u orientación sexual: "También por ser cristianos, por ser mujeres, por ser homosexuales, por ser de una determinada raza o por tener alguna discapacidad".

Las críticas de la presidenta madrileña se enmarcan además en el enfrentamiento político que mantiene estos días con la izquierda a cuenta del feminismo y de la postura ante el régimen iraní.

Este mismo jueves, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso acusó a los partidos de la oposición de defender un "falso feminismo" mientras, a su juicio, ignoran la situación de las mujeres bajo la teocracia de Irán.

En ese debate llegó a ironizar con que las diputadas progresistas deberían ir "solas y borrachas por Teherán" o "con minifalda por Kabul" para comprobar cómo trata el régimen iraní a las mujeres y a los homosexuales, en un choque parlamentario marcado por la guerra en Oriente Medio y la discusión sobre el lema del "no a la guerra".

El reconocimiento a las mujeres iraníes ha tenido una fuerte carga política en el contexto actual, marcado por la presión internacional sobre el régimen iraní y por las protestas protagonizadas en los últimos años por mujeres que desafían las restricciones impuestas por la República Islámica, que estableció estrictas normas sobre su vestimenta, su vida pública y sus derechos civiles.

En la XV edición de estos galardones, la Comunidad de Madrid también ha reconocido a distintas personalidades y entidades por su contribución al avance de las mujeres. Entre ellas figuran la activista mexicana Alessandra Rojo de la Vega, la empresa española Ausonia, la empresaria y restauradora Alba Pau, la doctora en Biomedicina Isabel Calvo, la científica Eva Nogales, la revista Yo Dona y el jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional, Juan Vidal.

Durante su intervención, Ayuso ha defendido una "vida en igualdad ante la ley y las oportunidades" entre hombres y mujeres y ha reivindicado que esta causa debe ser compartida por toda la sociedad.

"Esta lucha es de todos", ha afirmado, al tiempo que ha pedido que cada persona pueda conmemorar el 8 de marzo "como considere", sin caer en una "defensa hemipléjica" del papel de la mujer.