La Agencia Ferroviaria de la UE investiga la retirada de raíles en Adamuz sin permiso judicial ni de la CIAF por parte de Adif

El eurodiputado Borja Giménez ha denunciado ante la ERA y la Comisión Europea la posible infracción de las directivas de seguridad ferroviaria y la falta de un órgano investigador independiente en España.

La retirada de pruebas ha generado dudas sobre la cadena de custodia y la independencia del organismo investigador español, cuestionado ya por instituciones europeas.

Técnicos de Adif extrajeron 18 soldaduras y varios fragmentos de vía antes de que la Comisión de Investigación y la Guardia Civil completaran la inspección técnica.

La Agencia Ferroviaria de la UE investiga si Adif vulneró la normativa europea al retirar elementos de la vía en el accidente de Adamuz sin autorización judicial ni de la CIAF.

La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) ha recibido una solicitud formal para que evalúe si la actuación de Adif tras el accidente de Adamuz vulneró la normativa de seguridad ferroviaria de la UE.

El director ejecutivo de la ERA, Josef Doppelbauer, deberá investigar la retirada de soldaduras y componentes de la vía por parte de Adif en el escenario del accidente de Adamuz, durante la madrugada del 22 al 23 de enero.

Técnicos de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes lo hicieron sin autorización judicial, y antes de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil completaran su inspección técnica en el escenario del siniestro.

La denuncia recuerda que las Directrices de la ERA de 2012 exigen "mecanismos eficaces para preservar las pruebas desde el primer momento, minimizar la pérdida de información técnica, controlar el acceso al lugar del accidente y garantizar un inventario inmediato de evidencias".

La versión actualizada de marzo de 2025, adoptada por la Red de Organismos Nacionales de Investigación con el respaldo de la ERA, refuerza estos principios e introduce la potestad a la CIAF de "congelar el lugar" del siniestro.

Giménez plantea a la Agencia "dudas razonables" sobre si estos mecanismos de preservación, control de acceso y congelación de la escena se aplicaron en el caso de Adamuz. También cuestiona si el organismo investigador ejerció "un control efectivo y exclusivo" sobre la zona del accidente.

Los hechos

El incidente al que se refiere la carta fue destapado a partir de la documentación judicial a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, técnicos de Adif extrajeron 18 soldaduras y varios fragmentos de vía del escenario del accidente y los trasladaron a una base de mantenimiento del AVE en Hornachuelos (Córdoba).

La orden fue verbal, según declaró el responsable de la base ante la Guardia Civil, y procedía de un jefe de área de la compañía.

Adif actuó sin autorización de la jueza que instruye la causa ni de la CIAF, que desconocía la operación. La magistrada del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, amonestó formalmente al gestor ferroviario. Le ordenó la restitución inmediata de todo el material bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

La Guardia Civil alertó además de que entre los cupones retirados podrían encontrarse las soldaduras que la CIAF pretendía analizar. Ese extremo generó dudas sobre la integridad de la cadena de custodia de las pruebas del siniestro, que causó 46 muertos el pasado 18 de enero.

La ERA es la Agencia de la Unión Europea para el Ferrocarril, con sede en Valenciennes (Francia). Se creó en 2004 y su mandato se amplió con el Reglamento 2016/796, de obligado cumplimiento como derecho comunitario, en el marco del cuarto paquete ferroviario.

Su función principal es armonizar las normas técnicas y de seguridad del sistema ferroviario europeo.

Además, la ERA elabora las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, define los objetivos comunes de seguridad y supervisa la implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). Desde 2019 actúa como autoridad europea para la emisión de autorizaciones de vehículos y certificados de seguridad.

Iniciativa del PPE

Este periódico ha tenido acceso en exclusiva a la carta enviada a la ERA y a una serie de preguntas escritas registradas ante la Comisión Europea. Ambas iniciativas son del eurodiputado Borja Giménez y denuncian ante las autoridades comunitarias la retirada de pruebas por parte de Adif.

En las preguntas a la Comisión, Giménez reclama que Bruselas investigue si "la retirada de piezas antes de que la CIAF elaborara un inventario" vulnera el artículo 21.2 de la Directiva 2016/798, "que exige cooperación y acceso inmediato a la zona del accidente y a las pruebas".

También reclama una evaluación sobre si se ha "comprometido el principio de independencia del organismo investigador" dado que "terceros actuaron materialmente sobre las pruebas antes" de que fueran examinadas.

Giménez exige saber "qué medidas adoptará para garantizar la adecuación de los procedimientos españoles, incluido un posible procedimiento de infracción, en caso de apreciarse vulneraciones".

En la carta a la ERA, se aborda el incumplimiento de las normas europeas por parte del Gobierno, ya que no existe en España un organismo verdaderamente independiente para la investigación de accidentes ferroviarios.

La citada Directiva exige que los Estados miembros cuenten "con una autoridad investigadora independiente".

La independencia de la CIAF fue cuestionada por las instituciones europeas en 2016, lo que derivó en un procedimiento de infracción y en la aprobación en 2024 de una nueva ley para crear una Autoridad Administrativa Independiente.

Sin embargo, esa autoridad no se ha constituido. La CIAF sigue dependiendo orgánicamente del Ministerio de Transportes.

Giménez pregunta a la Comisión si es consciente de que España no estaría cumpliendo "plenamente los estándares europeos de independencia exigidos a los organismos de investigación de accidentes ferroviarios".

También pide aclarar "si la retirada de piezas soldadas y material de vía antes de la finalización de la investigación de la CIAF" puede considerarse incompatible con "las obligaciones de conservación de pruebas, control del lugar del accidente y congelación del lugar del siniestro".

El eurodiputado pregunta también si, con los hechos descritos, la ERA calificaría de "eficaz para garantizar el control material del lugar del accidente" la conducta de Adif ante el organismo de investigación independiente. O, en su caso, en qué punto se ha vulnerado la Directiva.