Portazo de Sánchez a la Casa Blanca: tilda de "fake news" el anuncio de que "España está cooperando" sobre Irán

Moncloa considera que la postura crítica frente a Trump puede reforzar políticamente al Gobierno y consolidar el respaldo de la mayoría de los españoles, especialmente frente a la posición del PP.

El Ejecutivo español cuenta con el apoyo de la Unión Europea y ha iniciado contactos con líderes europeos, destacando que una posible represalia estadounidense, como aranceles, sería un chantaje inaceptable.

Sánchez mantiene una postura firme de rechazo al ataque estadounidense contra Irán, recuperando el lema del "no a la guerra" y diferenciándose de la estrategia seguida por gobiernos anteriores como el de Aznar en la guerra de Irak.

El Gobierno de Pedro Sánchez desmiente las declaraciones de la Casa Blanca y niega que España haya aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Pedro Sánchez está dispuesto a mantener el pulso con Donald Trump y también su oposición pública y sin matices al ataque de Estados Unidos a Irán que ha provocado una guerra abierta en Oriente Medio.

Por eso, el Gobierno respondió este miércoles de forma tajante a las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que aseguró en rueda de prensa que España ha aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos.

"En lo que respecta a España, creo que ayer escucharon el mensaje del presidente alto y claro. Y, según tengo entendido, en las últimas horas han accedido a cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", aseguró Leavitt.

Fuentes de la Moncloa consideran que son "fake news" y sostienen que el Gobierno español no ha transmitido en ningún momento eso a Estados Unidos y que la posición de Sánchez sigue inalterable.

El único contacto que hubo entre ambos gobiernos en las últimas horas fue el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamín León, pero el Gobierno niega radicalmente que en esa reunión se transmitiera una supuesta rectificación de Sánchez.

José Manuel Albares lo desmintió públicamente en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser.

El ministro de Asuntos Exteriores explicó que la posición del Gobierno de España es firme y se basa en el rechazo frontal a una acción ilegal de Trump contra Irán.

Es decir, lo que horas antes transmitió el propio Sánchez en una declaración institucional en la Moncloa y que resumió retomando el lema del "no a la guerra".

El “no a la guerra” fue el grito que aglutinó las protestas masivas en 2003 contra la guerra de Irak y el respaldo del Gobierno de José María Aznar a aquel conflicto emprendido de forma unilateral por George Bush, presidente entonces de Estados Unidos.

Sánchez lo recuperó este miércoles para explicar su oposición al ataque a Irán y salir al paso de las amenazas del presidente de Estados Unidos a quien no le respalde. El presidente del Gobierno está dispuesto a mantener el pulso con Trump hasta donde sea necesario.

Fuentes oficiales de Moncloa aseguran estar tranquilos ante las amenazas de Washington, explican que la Unión Europea les ha trasladado su respaldo y aclaran que se oponen al ataque a Irán por la convicción de que tendrá pésimas consecuencias como la guerra de Irak y por ser una acción ilegítima y unilateral, aunque no ocultan la obviedad de que les puede favorecer políticamente.

Lo creen porque estiman que la mayoría de los españoles, incluidos votantes del PP, no entienden esta guerra y cuestionan a Trump. Y también porque cambia la agenda y la conversación política hacia un terreno que les beneficia. Más aún si Alberto Núñez Feijóo opta por la posición del apoyo a la acción bélica y les deja el camino despejado para enarbolar el “no a la guerra”.

Los asesores de Feijóo

Fuentes del Gobierno recuerdan que dos de los principales asesores de Feijóo sobre Exteriores, los diplomáticos Ildefonso Castro y Ramón Gil-Casares, tuvieron un papel destacado en la gestión del apoyo a la guerra de Irak por parte de José María Aznar, incluida la foto de las Azores.

Ramón Gil-Casares fue el principal asesor de Aznar sobre política Exterior en la Moncloa y luego fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Mariano Rajoy le nombró embajador de España en Estados Unidos y Feijóo le ha recuperado como asesor.

Este diplomático fue el principal ideólogo, asesor y defensor de la política de Aznar sobre Irak y defendió públicamente entonces la tesis de las "armas de destrucción masiva" que sirvió para justificar la invasión de ese país y que luego se demostró falsa.

Ildefonso Castro fue su jefe de Gabinete en Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores durante la guerra de Irak.

Movilizar como con Gaza

Los socialistas admiten que la posición de Sánchez les reconcilia con la mayoría de los electores y prevén volcarse para hacer pedagogía en las próximas semanas y explicar la decisión de hacer frente a Trump.

De hecho, la denuncia del genocidio en Gaza le sirvió al PSOE para frenar la caída y hasta despuntar ligeramente el pasado verano, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán.

Da un vuelco a la legislatura, especialmente en el espacio a la izquierda del PSOE, porque da a Sánchez una bandera que reclamaba Podemos desde el conflicto de Gaza, y arrincona al PP.

A la pregunta de si la nueva situación puede provocar que Sánchez se replantee su decisión de concluir la legislatura en 2027 para convocar elecciones anticipadas, diferentes fuentes de Moncloa responden: "Sigue el plan previsto".

El riesgo es que la confrontación con Trump pueda tener consecuencias negativas contra España y que el presidente de Estados Unidos pueda cumplir sus amenazas.

Fuentes de Moncloa entienden que son "bravuconadas" que no podrá cumplir, que España cuenta con apoyo de la UE y que lo tienen muy estudiado y detallado desde que Trump ya amenazó con aplicar aranceles a nuestro país por la negativa a subir al 5% el gasto militar.

"Cualquiera ve que es un chantaje inaceptable la amenaza de represalias por no apoyar o colaborar en una acción militar unilateral", dicen fuentes del Gobierno.

El entorno del presidente ha realizado en los últimos días intensas gestiones con los responsables de la Comisión Europea, con conversaciones con Úrsula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con participación directa de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión.

Aseguran que ha habido hasta tres pronunciamientos claros y públicos de la UE rechazando que Estados Unidos pueda aplicar represalias específicas a España.

Sánchez ha tenido contactos con líderes europeos como el francés Emmanuel Macron y ha obtenido apoyo.

Estudio de afectación

De hecho, el Gobierno entiende que con la posición contraria al ataque a Irán puede ocurrir lo mismo que con Gaza, es decir, que la posición crítica de Sánchez termine siendo adoptada por otros países. "Se demostrará que esta guerra es un error", aseguran.

Recuerdan que Trump también ha arremetido en las últimas horas contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por haber considerado ilegal el ataque a Irán. No ha gustado en Moncloa el silencio del canciller alemán, Friedrich Merz, mientras Trump arremetía contra España.

Detallan que el estudio pormenorizado por productos potencialmente afectados incluye que, por ejemplo, si hubiera una represalia aplicada al aceite de oliva, sería mucho más perjudicada Italia que España.

Respecto al gas, el que llega desde Estados Unidos no es para España, sino para Europa. Se regasifica en España y luego se distribuye en la UE.

Sobre la comparación con Irak, la tesis del Gobierno es que entonces hubo una actuación unilateral e ilegal de Estados Unidos, con la excusa de la existencia de armas de destrucción masiva, y terminó empeorando la situación en todo el mundo, con la extensión del Estado Islámico, entre otras consecuencias.

Y, además, entonces la sociedad española se opuso mayoritariamente a la guerra y el Gobierno del PP lo pagó en las urnas.

Ahora Moncloa cree que hay peligro de que la guerra se prolongue y extienda en la región, sin garantías de que acabe la República Islamista y con unas consecuencias imprevisibles. También cuestiona que Irán tenga capacidad para fabricar y utilizar armas nucleares.