El modelo de vivienda de Orbán, el espejo en el que se mira Vox: ayudas a jóvenes y, con 3 hijos, se condona media hipoteca

Hungría destina el 5% de su PIB a políticas familiares, logrando un 92% de propietarios de vivienda, según Eurostat.

Las familias con tres hijos pueden ver condonada la mitad de su hipoteca como incentivo pronatalista y promatrimonio.

El modelo húngaro ofrece hipotecas al 3% fijo durante 25 años y reduce la entrada al 10% para la compra de la primera vivienda.

Vox propone el modelo de vivienda de Hungría, impulsado por Viktor Orbán, como ejemplo a seguir por sus ayudas a jóvenes y familias.

Para Vox, la política de vivienda impulsada por el Gobierno de Viktor Orbán es uno de los espejos en los que mirarse, un modelo "que funciona" y "da resultados".

Hungría es, según los últimos datos de Eurostat, uno de los países con mayor tasa de propietarios de la UE, en torno al 92%, frente a una España que ronda el 75%.

A una semana de la votación del Plan de Vivienda Asequible, una iniciativa de la Comisión de Ursula von der Leyen, Vox quiso mostrar este martes en el Parlamento Europeo su alternativa en esta materia.

Por ello, el partido de Santiago Abascal llevó a la capital europea a su rostro más visible en vivienda, el diputado Carlos H. Quero, portavoz adjunto en el Congreso.

En el acto, titulado La realidad de la vivienda en Europa: consecuencias de la inmigración masiva, intervinieron también el eurodiputado Jorge Buxadé, el secretario de Estado húngaro Miklós Panyi y el jefe de la delegación de la Liga en Bruselas, Paolo Borchia.

Todos pertenecen a la familia política Patriots. El grupo, el tercero más grande en la Eurocámara, votará en contra del plan de Von der Leyen porque considera que Bruselas no es quién para regular una competencia que, a su juicio, corresponde a los Estados.

En cualquier caso, el texto de la Comisión saldrá adelante previsiblemente con el apoyo de populares, socialistas y liberales.

Y aprovechando ese contexto, Vox quiso mostrar junto a un representante del Gobierno de Orbán la opción que propone en vivienda.

El modelo húngaro busca facilitar el acceso a la propiedad y se basa sobre todo en distintas ayudas a los jóvenes.

Entre las medidas estrella, destaca un programa de primera vivienda con hipotecas al 3% fijo hasta 25 años y una entrada del 10% en vez del 20%.

Tal y como explicó Panyi, esa ayuda no se concede en función de la renta, sino a quienes no tienen todavía una vivienda en propiedad.

Y además se premia a las familias numerosas. A partir del tercer hijo, y dentro de ese programa de incentivos ligado a la natalidad, una familia puede librarse de la mitad de la hipoteca.

Se trata, en palabras del propio dirigente húngaro, de "ayudas estatales pronatalistas y promatrimonio". Según Panyi, más de 40.000 jóvenes se han acogido a este plan en los últimos meses.

Y con buenos resultados: el porcentaje de nacimientos dentro del matrimonio ha pasado, según sus datos, del 51% al 75%.

En total, Hungría destina alrededor del 5% del PIB en políticas directas de familia, una inversión mayor que la de sus socios europeos.

"Invertimos en el futuro y estos son los datos de éxito", defendió Panyi.

Hay que recordar que el partido de Orbán lleva en el poder desde 2010 de forma ininterrumpida.

De hecho, tras escuchar la exposición del representante húngaro, Buxadé recogió el guante con cierta ironía: "Para eso —para llegar a esas cifras— necesitamos gobernar mínimo 15 años".

En los primeros años de Gobierno, explicó Panyi, antes de lanzar ese paquete de ayudas, la prioridad fue resolver la situación financiera que arrastraban cientos de miles de familias.

Una herencia que vino, subrayó, del Gobierno anterior. Entre 2002 y 2010 gobernó el Partido Socialista Húngaro (MSZP).

Entonces, medio millón de hogares tenían hipotecas firmadas en divisas extranjeras y, tras la crisis financiera mundial, las cuotas se dispararon.

"Durante los primeros cinco años nos dedicamos a gestionar esa situación y eliminar esa carga".

¿Cómo? El Ejecutivo reconvirtió esos préstamos para desmantelar ese sistema hipotecario, que había dejado a miles de familias endeudadas.

Inmigración

Para Vox, el húngaro es un modelo "que da resultados", en palabras de Carlos H. Quero, porque aumenta el número de propietarios y permite "más viviendas estables que puedan tener hijos y arraigarse".

Durante su intervención, H. Quero lamentó que España haya pasado "de ser un país de propietarios a país de precarios sin casa, de vivir en pisos a vivir en habitaciones".

A ese fenómeno le puso nombre propio: "chabolismo en altura". Con esa expresión se refiere a que cada vez hay más personas viviendo en menos metros cuadrados.

Solo el 15% de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, recordó. "Es una generación con la casa a cuestas, que encadena mudanzas y no puede planificar su futuro ni formar una familia".

Y en ese debate, insistió, hay que tener en cuenta la cuestión migratoria, porque "no se puede hablar de vivienda sin hablar de inmigración".

Quienes no tengan en cuenta esa perspectiva y se centren únicamente en la oferta, advirtió, "se están tapando un ojo".

Según el diputado de Vox, en España se constituyen cada año muchos más hogares de los que se construyen viviendas, un desajuste que, unido a la llegada de "cientos de miles de personas", "genera un cuello de botella" en el mercado.

Y esa situación deja fuera a los "perfiles más vulnerables", sobre todo a los jóvenes.