España también se enfrenta a Alemania: Albares reprocha a Merz su silencio al no defender a Sánchez frente a Trump

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenazó con romper relaciones comerciales con España y calificó al país de "socio terrible" por no autorizar el uso de bases militares en operaciones contra Irán. El canciller alemán, Friederich Merz, no defendió públicamente a España ante las críticas de Trump y solo respaldó la presión sobre el gasto en Defensa. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, expresó su sorpresa y malestar por la falta de solidaridad alemana, recordando la cooperación europea en situaciones similares. Merz justificó que defendió a España en privado ante Trump, argumentando que no podía tratarse a España de forma distinta al ser miembro de la Unión Europea.

Una de las imágenes clave del momento en el que ayer Donald Trump amenazó con romper relaciones comerciales con España fue el silencio sepulcral del canciller alemán, Friederich Merz, que no salió en defensa de nuestro país ante sus críticas desde la Casa Blanca.

Merz se limitó a secundar las palabras de Trump ratificando que España era el único país que no había accedido a cumplir el objetivo fijado por la OTAN de destinar un 5% del PIB a Defensa y señalando que estaba intentando "convencer" al Gobierno para que lo haga.

Pero ni rastro de una defensa pública a un socio de la UE tras los ataques de Trump asegurando que España era "un socio terrible" por no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán.

Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado hoy la "sorpresa" del Gobierno por lo ocurrido y se ha mostrado convencido de que ni Angela Merkel ni Olaf Scholz habrían actuado de esta manera.

Tal es el malestar que Albares ha hablado por teléfono con su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, para abordar esta cuestión y trasladarle que "cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España" ha tenido con Dinamarca por los "deseos" de EEUU de hacerse con Groenlandia, con los países del Flanco Este o entregando armas a Ucrania.

Este Gobierno, ha añadido el ministro en una entrevista en TVE, ha conocido ya a tres cancilleres en Alemania, la democristiana Angela Merkel, el socialdemócrata Olaf Scholz y el ahora dirigente de la CDU Merz.

"No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta", ha dicho.

Donald Trump on Spains refusal to alow US to use its bases-



"No ones going to tell us we can't use it, we can fly in if we want"



Trump slams Germanys NATO ally Spain, while the gutless German "Leader" Fred Merz sits like a child silently.



Europe is being led by donkeys. pic.twitter.com/zPPCneFmC7 — Chay Bowes (@BowesChay) March 3, 2026

La justificación de Merz

Merz ha salido al paso de las críticas por su silencio, ya lejos de los focos y del Despacho Oval, asegurando que después de su reunión con Trump le dijo en privado que no podría castigar a España por ser miembro de la UE.

"Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", ha apuntado Merz en declaraciones a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.

"Si llegamos a un acuerdo, ahí, a la UE, pertenece también España", ha insistido el canciller sobre los comentarios de Trump sobre un posible castigo comercial a Madrid.

Merz ha explicado que en el momento de la reunión con Trump él no quiso "profundizar" en esa discusión, enmarcada en la reacción de Trump al gasto en Defensa de España y su oposición a las operaciones militares contra Irán, bajo el argumento de que no llevar el conflicto entre España y EEUU a la esfera pública.

"Hice esto a puerta cerrada, porque no quería escalar o discutir este conflicto en público", ha dicho.