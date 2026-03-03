Albares defiende la posición de España frente a EEUU: "No estamos solos. Representamos un sentimiento abrumador"

Albares rechaza el reproche de Israel de que España apoya a Irán y la portavoz del Gobierno insiste en el respeto al derecho internacional.

El Gobierno ha iniciado la evacuación de españoles en Oriente Medio tras la escalada de ataques, comenzando por Emiratos Árabes.

España ha prohibido a EE. UU. usar las bases de Morón y Rota para ataques a Irán, subrayando la soberanía española y el compromiso con la OTAN.

El ministro José Manuel Albares defiende la postura de España frente a Irán, afirmando que representa el sentir mayoritario mundial y el multilateralismo.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la postura de Pedro Sánchez sobre Irán, pese a que va en el sentido opuesto al de EE. UU. y al de socios europeos como Alemania o Francia.

"No estamos solos", ha afirmado, para luego rematar que "el planteamiento de España representa el sentimiento abrumador en el mundo. Somos más países y millones de personas en el mundo los que seguimos creyendo en el multilateralismo".

Albares ha ironizado con que "lo de quedarnos solos" le "suena familiar" y que "le recuerda al reconocimiento de Palestina y Gaza".

En ese sentido, ha lamentado que, tras el ataque a Teherán, que ha causado la muerte de Jameneí y de 50 altos cargos del régimen de los ayatolás, ahora "la inestabilidad se ha trasladado a todo Oriente Medio".

Sobre la prohibición de España a EE. UU. de usar las bases de Morón y Rota para atacar a Irán, el ministro de Exteriores ha defendido que "son bases de soberanía española que tienen un marco del tratado con EEUU".

Incluso ha añadido que "es en el marco de nuestra soberanía en el que pueden ser utilizadas" y que, pese al desafío que supone a Washington, "no esperamos ninguna consecuencia" porque "el compromiso de España con la OTAN está fuera de toda duda".

Albares también ha asegurado que no ha tenido "queja ninguna" por parte de EE. UU. La duda es si el permiso se lo han podido pedir a Defensa, ya que el titular de Exteriores ha querido dejar claro que a él no le habían pedido permiso para usar las bases.

También ha tachado como "ridículo y absurdo" el reproche de Israel acusando a España de "ponerse del lado de Irán".

La postura española une a todo el Ejecutivo. También ha sido avalada por la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha pedido que "no confundir el respeto al derecho internacional con un respaldo al régimen" de los ayatolás.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha ido más allá al criticar a Donald Trump, mientras que los ministros socialistas han evitado ser tan contundentes.

Desde el socio minoritario también han atacado a la oposición al afirmar que "Feijóo echa de menos el Gobierno de la Guerra del señor Aznar".

Inicio de evacuaciones

El Gobierno también ha informado de que se ha iniciado la evacuación de los españoles atrapados en Oriente Medio, donde Irán ha lanzado su respuesta atacando bases norteamericanas, centros petrolíferos y bloqueando el estrecho de Ormuz.

Se ha comenzado con Emiratos Árabes, donde hay miles de compatriotas en Dubai y Abu Dabi.

Este martes ya se han repatriado a 175 en un vuelo comercial de Eithad rumbo a Madrid entre los que no está el rey Emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en un hospital de la ciudad árabe.

Albares ha afirmado que "no puede entrar en el detalle de las evacuaciones" y que están diseñados "tanto por vía terrestre como aérea".

No se descarta que de Qatar, Kuwait o Emiratos se repatrien mediante otros países vecinos, de hecho la base diplomática española se ha establecido en Riad, aunque Irán ha atacado un centro petrolero en Arabia Saudí y la embajada de EE.UU en el país de Bin Salmán. La escalada sube de nivel.