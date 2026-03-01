El Senado pedirá a Hacienda que acredite si Zapatero recibió pagos de China y Venezuela y si tiene cuentas en el extranjero

José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado día 3 en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', en el Ateneo de Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Senado pedirá a Hacienda un informe sobre si José Luis Rodríguez Zapatero tiene cuentas en el extranjero y si ha recibido pagos de China o Venezuela. La comisión del caso Koldo solicita todas las declaraciones de IRPF de Zapatero desde 2003, así como información sobre su patrimonio, inmuebles y posibles inspecciones fiscales. El PP exige aclaraciones a Zapatero sobre su relación con el empresario Julito Martínez, detenido en el caso Plus Ultra y vinculado a pagos por valor de 450.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción y la Udef investigan a Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales con fondos procedentes de Venezuela y la corrupción del programa CLAP.

La comisión del caso Koldo del Senado pedirá a la Agencia Tributaria un amplio informe en el que acredite si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene cuentas bancarias en el extranjero, y si ha recibido pagos procedentes de China o Venezuela.

El PP ha presentado una propuesta de ampliación del plan de trabajo de la comisión del caso Koldo, para extender sus indagaciones a las actividades económicas del expresidente Zapatero, cuya comparecencia en la Cámara Alta está prevista para este lunes.

Entre otra información, la comisión pedirá a Hacienda todas las declaraciones de IRPF del expresidente socialista desde 2003, con datos detallados de sus "rendimientos del trabajo, actividades profesionales, capital mobiliario, ganancias patrimoniales e imputaciones de renta".

Del mismo modo, solicitará conocer si el expresidente ha sido sometido a alguna inspección fiscal en el mismo período (es decir, desde 2003).

El PP también quiere obtener información exhaustiva sobre el patrimonio de Zapatero, que incluya fondos de inversión y depósitos, así como un listado de todos los inmuebles que posea (ya sea en propiedad o usufructo), con su fecha de adquisición, valor catastral y valor a efectos fiscales.

El Senado reclamará, del mismo modo, "copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas relativas a autorizaciones de vuelos, trato preferente o cuestiones operativas que afecten a Plus Ultra respecto de otras aerolíneas españolas".

Durante su comparecencia de este lunes ante la comisión del caso Koldo, el PP exigirá a Zapatero que aclara la naturaleza de sus relaciones con el empresario Julito Martínez, que fue detenido por la Udef el pasado mes de diciembre junto a los máximos directivos de la aerolínea Plus Ultra.

Durante la pandemia, esta compañía aérea recibió un rescate del Gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones de euros.

Zapatero ha reconocido haber recibido pagos que suman 450.000 euros de Julito Martínez. Este empresario, a su vez, había cobrado una cifra similar de la compañía aérea rescatada por el Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción y la Udef investigan si los directivos de Plus Ultra se dedicaban al blanqueo de capitales con fondos procedentes del tráfico de oro de Venezuela y de la corrupción vinculadas al programa CLAP de asistencia social del régimen chavista.

La comisión del caso Koldo se ha visto obligada a aplazar la comparecencia de Julito Martínez Martínez (detenido y puesto a disposición judicial en diciembre), porque el Ministerio del interior que dirige Marlaska alega que no logra localizarle, ya que en España hay muchas personas con el mismo nombre y apellidos.

