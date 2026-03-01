El objetivo secreto de la guerra de Sánchez contra la educación privada: evitar que gane la carrera de la enseñanza 'online'

El rector de la UNED, Ricardo Mairal, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Carlos Luján EP

El endurecimiento de requisitos a las universidades privadas y el anuncio de un nuevo real decreto para "ordenar" la Formación Profesional responden a algo más que a una batalla ideológica entre lo público y lo privado.

Detrás de esa ofensiva regulatoria hay un factor que explica el paso del Gobierno: el crecimiento de la educación online, que avanza en un mercado en el que la educación pública se ha quedado atrás.

Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez refuerza los controles sobre la universidad privada y prepara una norma específica para la Formación Profesional, el modelo digital se consolida como uno de los principales motores del sistema educativo superior.

Y ese terreno, hoy por hoy, está dominado mayoritariamente por operadores privados.

Así lo confirman las cifras. Según datos recopilados por la plataforma de reciente creación Universidades Virtuales, el sistema universitario español ha vivido en la última década una transformación estructural.

En el curso 2019-2020, las universidades a distancia alcanzaron los 264.857 estudiantes matriculados, el 16,2% del total.

En el curso 2024-2025, esa proporción ha subido hasta el 18,5%, con 338.193 estudiantes sobre un total superior a 1,8 millones.

España cuenta actualmente con seis universidades digitales oficialmente reconocidas. De ellas, solo una es pública (la UNED) y se encuentra en un rescate financiero anunciado hace meses por el propio Pedro Sánchez.

Enfrente, cinco centros privados. Italia, por establecer una comparación, tiene once.

El crecimiento no es solo académico, sino también económico. En 2024, la formación a distancia alcanzó en España un valor de 2.935 millones de euros, con un crecimiento interanual del 8,5%, tras el 9,5% registrado en 2023. El mercado no solo se expande: se consolida.

El problema es que esos estudiantes no se concentran en la UNED y las universidades públicas de España: aunque con formaciones online para grados específicos, no tienen la capacidad de oferta que sí tienen las privadas.

La misma tendencia se observa en la Formación Profesional.

Según los últimos datos publicados por el Gobierno de España, la FP suma ya 1.085.259 estudiantes en el curso 2022-2023, un 32,6% más que cinco periodos antes, según el informe de Estadísticas de Formación Profesional del Sistema Educativo (2024) del Ministerio de Educación, FP y Deportes.

Pero el crecimiento más llamativo es el de la modalidad online: representa el 19% de todas las matriculaciones y ha aumentado un 171% en cinco años.

En los ciclos formativos de grado superior, la FP a distancia ya supone el 25,6% de la matrícula; en grado medio, el 13,5%. Solo el Grado Básico sigue siendo completamente presencial.

En el último curso analizado (2022-2023), la enseñanza online de FP creció un 15,3% en grado superior y un 11,3% en grado medio.

Además, hay que recordar el informe de CCOO, recientemente publicado por EL ESPAÑOL, que ya advertía de que la privada estaba copando la oferta digital porque la pública no ha conseguido adaptarse con la suficiente rapidez ni desplegar una red online competitiva.

Factor UNED

En el ámbito universitario, la UNED es la única universidad pública nacional especializada en enseñanza a distancia.

El Gobierno ha iniciado movimientos para reforzar su financiación y ampliar su oferta, especialmente en másteres habilitantes, uno de los nichos más rentables del sector privado. La ampliación de estos títulos es estratégica.

Según la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas, el 85% de las plazas ofertadas en el curso 2024-2025 para el máster habilitante en Psicología General Sanitaria —necesario para ejercer en consulta— corresponden a centros privados.

De las 9.945 plazas ofertadas, 8.393 son privadas y 1.532 públicas. Y lo mismo ocurre con másteres habilitantes para el profesorado, donde la oferta online con un día de clase virtual, generalmente los sábados, copa el mercado.

El precio de estas formaciones supera los 6.000 euros para un solo año. Dan al estudiante, en su mayoría profesionales que ya trabajan, la flexibilidad que necesita.

Si el Ejecutivo logra fortalecer la oferta habilitante de la UNED y, al mismo tiempo, limita la creación de nuevas universidades virtuales privadas mediante requisitos más estrictos, la educación a distancia pública podría recuperar parte de su poder.

Lo mismo ocurre con la Formación Profesional. Según el citado informe de CCOO, el problema es que en la educación superior pública no hay apenas oferta de FP online.

De hecho, el organismo paralelo a la UNED para la FP es el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD). Aunque en la web oficial del Ministerio de Educación no aparecen las plazas exactas que se ofertan, es un programa muy reciente.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), hasta 2021 este centro no tenía autorización para impartir la modalidad de enseñanzas de FP online.

Paradójicamente, el sistema público tuvo una oportunidad histórica para consolidar el modelo online durante la pandemia. La covid-19 obligó a las universidades y centros públicos a digitalizarse a marchas forzadas.

Sin embargo, superada la emergencia sanitaria, el modelo híbrido no se consolidó como apuesta estructural en la enseñanza pública. La privada, en cambio, sí convirtió esa transición forzada en una línea de negocio permanente.

Hoy, casi uno de cada cinco universitarios estudia a distancia y una cuarta parte de los alumnos de FP superior lo hace online.

En ese contexto, los dos reales decretos que pondrán coto a la formación superior privada no solo se pueden interpretar como un aval de "calidad", como insiste el presidente del Gobierno. También se pueden leer como una reacción ante un mercado educativo que crece fuera del perímetro tradicional del Estado.