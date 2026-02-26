-
El Congreso da luz verde este jueves a las ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida
El pleno del Congreso aprobará previsiblemente este jueves el decreto-ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y que alcanzan los 252.000 euros en los casos de las lesiones más graves.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, no defenderá el decreto, ya que no puede asistir a la sesión por un "tema personal", según fuentes del ministerio.
La norma establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.
Por su parte, los heridos (164) se clasifican en 14 categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.
Junts, PP y Vox tumbarán hoy el escudo social del Gobierno y la moratoria antidesahucios
La mayoría que suman el PP, Vox y Junts rechazará este jueves, en el pleno del Congreso, salvo sorpresa de última hora, el real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social de índole fiscal y empresarial, además de la previsible luz verde al de la subida de las pensiones.
El Gobierno separó la revalorización de las pensiones para 2026 y el 'escudo social' en dos decretos distintos, después de que esos grupos rechazaran en enero un decreto "ómnibus" que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la 'okupación'.
La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que hoy saliera adelante el decreto de 'escudo social', pero su portavoz, Míriam Nogueras, confirmó el miércoles, en el cara a cara parlamentario que con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que votarán "no".
"¡Escudo social sí, okupaciones no!", ha dijo Nogueras, que sugirió a Sánchez que podría contar con su apoyo "separando el escudo social de las ocupaciones" en un eventual tercer intento.
Desde el Gobierno aseguran que no van a trocear más el decreto y que su intención es volver a llevarlo al Consejo de Ministros y lograr la abstención de Junt
