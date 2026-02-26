La mayoría que suman el PP, Vox y Junts rechazará este jueves, en el pleno del Congreso, salvo sorpresa de última hora, el real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social de índole fiscal y empresarial, además de la previsible luz verde al de la subida de las pensiones.



El Gobierno separó la revalorización de las pensiones para 2026 y el 'escudo social' en dos decretos distintos, después de que esos grupos rechazaran en enero un decreto "ómnibus" que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la 'okupación'.



La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que hoy saliera adelante el decreto de 'escudo social', pero su portavoz, Míriam Nogueras, confirmó el miércoles, en el cara a cara parlamentario que con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que votarán "no".



"¡Escudo social sí, okupaciones no!", ha dijo Nogueras, que sugirió a Sánchez que podría contar con su apoyo "separando el escudo social de las ocupaciones" en un eventual tercer intento.



Desde el Gobierno aseguran que no van a trocear más el decreto y que su intención es volver a llevarlo al Consejo de Ministros y lograr la abstención de Junt