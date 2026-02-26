Feijóo pide el regreso de Juan Carlos I: "Quien paró el golpe del 23-F debería pasar la última etapa de su vida en su país"

Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde 2020, tras abandonar España por los escándalos sobre sus finanzas y vida privada.

El líder del PP reconoce errores en la trayectoria de Juan Carlos I, pero destaca su papel clave en la defensa de la democracia.

Feijóo considera que la desclasificación del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido que Juan Carlos I regrese a España tras la desclasificación de documentos sobre el 23-F.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que sería “deseable” que Juan Carlos I regrese a España tras la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En un mensaje publicado en X, Feijóo sostiene que la desclasificación del 23-F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe", en alusión al papel del entonces Rey en la defensa del orden constitucional.

"Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", continúa el mensaje de Feijóo.

Juan Carlos I abandonó España el 3 de agosto de 2020, cuando comunicó a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia a Abu Dabi tras los escándalos sobre sus finanzas y vida privada.

Desde entonces vive allí de forma estable, con visitas puntuales a nuestro país.

