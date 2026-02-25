Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual: "Me sujetó por el cuello y me penetró por la fuerza"

Íñigo Errejón, en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 16 de enero de 2025. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual, acusándole de haberla sometido a una violación con uso de fuerza en octubre de 2021. La denunciante, de cierto reconocimiento público, ha solicitado ser testigo protegido y está representada por el mismo abogado que defiende a Elisa Mouliáa. Según la denuncia, los hechos ocurrieron tras una fiesta en la que ambos consumieron alcohol y cocaína, y habrían continuado en el domicilio de Errejón. La mujer relata que Errejón la sujetó por el cuello y la penetró vaginalmente por la fuerza, pese a su negativa y sin consentimiento.

Una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual. Cuando todavía se dirime en los tribunales el caso de la actriz Elisa Mouliáa, el fundador de Podemos y exportavoz de Sumar se enfrenta a una segunda denuncia que ha sido interpuesta este martes por la tarde y que se produjo en octubre de 2021.

Según ha informado el abogado de la supuesta víctima y de Elisa Mouliaá, Alfredo Arrién, se trata de una mujer "de cierto reconocimiento público" que ha solicitado ante la Policía constituirse como testigo protegido, ha desvelado en el programa de Cuatro Código 10.

La presunta agresión se produjo, de acuerdo con la denunciante, el 16 de octubre de 2021, apenas 24 días después de la sufrida supuestamente por Elisa Mouliaá. En esta ocasión, la mujer asegura que "sufrió una agresión sexual con penetración", en la que, además, Íñigo Errejón habría empleado la "fuerza" contra su víctima.

"Me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza", relata la presunta víctima en la denuncia presentada ante la Policía.

De acuerdo con la versión de la denunciante, ambos se encontraban en una fiesta donde habían consumido alcohol y cocaína cuando decidieron marcharse al domicilio de Errejón.

En el trayecto y después de que él le insistiera para que le practicara una felación y ella aceptara, el exportavoz de Sumar le introdujo los dedos en la vagina en contra de su voluntad.

"Me susurró: 'Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor'", afirma que le dijo el exdiputado, que le pidió de nuevo una felación, a la que ella volvió a acceder.

Una vez en el domicilio, Errejón manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con la supuesta víctima, a lo que ella respondió que "no sin preservativo". Él le aseguró que no habría penetración, pero no fue así, de acuerdo con la versión de la denunciante.

"De manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento", relata.