Dimite el diputado Rodríguez Palacios, histórico socialista, por haber filtrado unas fotos de un compañero con una stripper

El diputado del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Javier Rodríguez Palacios, histórico socialista y diputado, dimite como secretario general del PSOE de Alcalá de Henares tras la polémica por filtrar fotos de un compañero con una stripper. La dimisión llega tras la apertura de un expediente disciplinario a Enrique Nogués, secretario de Organización, por una foto de 2014 difundida en plena recogida de avales para las primarias. Rodríguez Palacios lideró el PSOE local desde 2012 y fue clave para que Juan Lobato fuera proclamado secretario general del PSOE de Madrid. Tras la dimisión, la agrupación socialista de Alcalá quedará bajo una comisión gestora hasta la elección de nueva dirección en un proceso interno.

La guerra interna del PSOE de Alcalá de Henares ya tiene su primera víctima política de peso: Javier Rodríguez Palacios.

El exalcalde e histórico líder del socialismo complutense -actual diputado en el Congreso-, presentó este lunes su dimisión como secretario general de la agrupación tras la tormenta desatada por el expediente abierto a su secretario de Organización, Enrique Nogués, a raíz de una fotografía de 2014 en la que aparecía junto a una stripper.

La decisión, que adelantó Vozpopuli y ha confirmado EL ESPAÑOL por fuentes socialistas, llega después de varios días de máxima tensión interna y empujada por una recogida de firmas de militantes quienes han pedido su relevo.

Hay que recordar que fue el propio Rodríguez Palacios quien promovió la apertura de un expediente disciplinario contra Nogués ante el Comité Ético del partido por la difusión de una imagen tomada durante las Ferias de 2014, cuando este tenía poco más de veinte años y no ostentaba ningún cargo público ni orgánico.

La fotografía ni siquiera era nueva. Ya se había publicado en los medios locales e, incluso, el Partido Popular la había usado durante la campaña del 2023. Pero Rodríguez Palacios resucitó la polémica cuando Nogués dio un paso adelante para liderar la agrupación socialista.

Con su marcha, el histórico socialista cierra una etapa iniciada en abril de 2012 al frente del partido en Alcalá y que, salvo los ocho años en los que fue alcalde, se remonta orgánicamente a 2007 como portavoz municipal.

Rodríguez Palacios ha sido un histórico socialista que siempre ha tenido una voz muy importante dentro del PSOE de Madrid. Fue el que le consiguió a Juan Lobato los avales necesarios para proclamarle secretario general del PSOE de Madrid a petición de Pedro Sánchez.

Su cercanía al presidente del Gobierno se 'pagó' con un puesto en el Congreso de los Diputados donde actualmente sigue trabajando. No ha renunciado a su acta ni tampoco al sueldo que conlleva.

Todo parece indicar que los afiliados socialistas de Alcalá han castigado los tiempos en la apertura el expediente y haber resucitado un problema enterrado. Y es que, la apertura del expediente coincidió con el inicio de la recogida de avales para las primarias que deberán elegir tanto la Secretaría General local como la candidatura a la Alcaldía en 2027.

Tras la dimisión, la agrupación quedará en manos de una comisión gestora que se constituirá previsiblemente este fin de semana y que pilotará el partido durante unos tres meses, hasta la convocatoria de un proceso interno para elegir nueva dirección.

Mientras tanto, el expediente a Nogués sigue su curso en el ámbito regional. El secretario de Organización recibió la notificación formal el pasado 11 de febrero y ha anunciado que presentará alegaciones en los plazos previstos.

En un comunicado, evitó valorar las motivaciones de la denuncia para no “aumentar el ruido” ni ofrecer munición al PP y Vox, y defendió que la imagen corresponde a una actividad festiva celebrada en 2014, cuando no era cargo público ni orgánico del PSOE.