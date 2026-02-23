-
Sánchez anuncia que el Gobierno desclasificará mañana documentos sobre el 23-F para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
Pedro Sánchez ha anunciado a través de un tuit que el Consejo de Ministros desclasificará mañana los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".
"La memoria no puede estar bajo llave", ha afirmado el presidente del Ejecutivo, adjuntando a su mensaje un vídeo de una intervención del escritor Javier Cercas en el Congreso en el que pedía la desclasificación de "todo lo que haya" para acabar con los "bulos y las bolas".
Según fuentes del Gobierno, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.
"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha zanjado Sánchez.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo.
El Gobierno prohibirá que los medios tengan más de un 35% de sus ingresos a través de publicidad institucional
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de publicidad institucional que obligará a todos los medios de comunicación a hacer pública su propiedad y prohibirá que ningún medio pueda tener del total de sus ingresos más de un 35% de publicidad institucional o de dinero público.
El objetivo es que los ciudadanos sepan quiénes son los dueños de los medios de comunicación que consumen, por si hay conflictos de intereses.
La comisión de Congreso sobre la dana recibe hoy al conseller de Medio Ambiente y la jefa de Meteorología de Á Punt
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos en Valencia ha citado para su sesión de este lunes al vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y a la jefa del Servicio de Meteorología de À Punt, Victoria Roselló.
La intención de los grupos es interrogar a Martínez Mus, que fue nombrado vicepresidente tercero por el presidente Juanfran Pérez Llorca, sobre su actuación en vísperas y el día de la riada, como responsable de Medio Ambiente y también de Infraestructuras.
Otro de los asuntos sobre el que se interesarán los comisionados es sobre la medición de los caudales de barrancos como el del Poyo, que fue el que se desbordó provocando la tragedia. Y es que una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias desveló ante la jueza que instruye la causa penal que la Generalitat negó recursos para esa tarea la víspera de la dana.
Por su parte, A Roselló se la requiere para que dé cuenta de la información meteorológica emitida por la televisión autonómica los días previos y la jornada de la tragedia acontecida aquel 29 de octubre de 2024.
Roselló, cuya plaza como jefa de Meteorología fue amortizada por la televisión autonómica el año pasado, siempre se ha mostrado muy crítica con la falta de previsión de la Generalitat.
Jupol llama a protestar hoy frente a Interior para pedir la dimisión de Marlaska y el director de la Policía
El sindicato Jupol ha convocado para este lunes una protesta frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del Fernando Grande-Marlaska y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, tras la "grave crisis" derivada de la querella por un presunto delito de agresión sexual.
En un comunicado, Jupol alude a Marlaska por la "responsabilidad política directa en la gestión de esta grave crisis de mandos en la Policía Nacional", después de que una agente de este cuerpo se haya querellado contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González.
Este sindicato representativo de la Policía Nacional también pide la dimisión inmediata del director general, Francisco Pardo Piqueras, "por ser parte de la estructura de mando que ha permitido la permanencia y ascenso de altos mandos cuestionados por estos hechos".
Sánchez, a los "tecnoligarcas de EEUU": "Vamos a quitar sus manos de la salud de nuestros hijos"
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que mientras gobierne va a poner la salud de los menores "por delante" de la "cuenta de resultados" de los "tecnoligarcas que viven en Estados Unidos".
"Nosotros vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de sus móviles. Esa es una causa que merece la pena luchar", ha clamado Sánchez este domingo en un acto del PSOE en Ponferrada (León), donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
El jefe del Ejecutivo central ha advertido de que en las redes sociales se comparten contenidos que promueven "los discursos de odio de la ultraderecha" y la "desigualdad de género", entre ellos "pornografía, violencia, contenidos zafios, desinformación o bulos".
Esto se debe, ha lamentado, a "un algoritmo que hacen cuatro o cinco matemáticos" que "privilegian la expansión de ese tipo de contenidos" frente a otros "más constructivos".
Sánchez ha explicado que ante ello el Gobierno ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a los "tecnoligarcas y a sus plataformas" por contenidos como los pornográficos "manipulados" con Inteligencia Artificial que afectan a niños y mujeres.
