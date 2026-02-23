Pedro Sánchez ha anunciado a través de un tuit que el Consejo de Ministros desclasificará mañana los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

"La memoria no puede estar bajo llave", ha afirmado el presidente del Ejecutivo, adjuntando a su mensaje un vídeo de una intervención del escritor Javier Cercas en el Congreso en el que pedía la desclasificación de "todo lo que haya" para acabar con los "bulos y las bolas".

Según fuentes del Gobierno, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha zanjado Sánchez.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo.