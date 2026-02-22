La ministra de Igualdad se reunirá con la agente que acusa al exDAO de la Policía de haberla violado
Torró (PSOE) acusa al PP de "no jugar limpio": "Si no pueden mover la portería, no se atreven a salir al campo"
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reiterado este sábado que el PSOE "no ha parado de mejorar la vida de la gente" mientras el Partido Popular, "ante los buenos datos" de la economía española "hace mala política". "No vamos a dejar que ganen en el juego sucio lo que no pueden ganar con argumentos", ha aseverado.
En palabras de Rebeca Torró, "el Partido Popular no juega limpio: si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo", ha aseverado. A su juicio, el PP "no tiene proyecto", "solo política de destrucción y un empeño desmedido, eso sí, por ser los más ultras del barrio".