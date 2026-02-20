Vox pide a Bruselas investigar el enchufe del joven del PSOE colocado por Bono en Ineco y "pagado con fondos europeos"

Ineco ya había sido señalada en investigaciones previas por contrataciones irregulares, incluyendo a la expareja de Ábalos y al hermano de su asesor Koldo García.

Vox sostiene que este caso forma parte de un patrón de contrataciones de personas afines al PSOE en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes.

El eurodiputado Jorge Buxadé exige a Bruselas que aclare qué proyecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financió dicha contratación y si se han iniciado investigaciones.

Vox ha pedido a la Comisión Europea que investigue si el Gobierno utilizó fondos europeos para contratar a un joven del PSOE en la empresa pública Ineco tras la intervención de José Bono.

Vox ha pedido a la Comisión Europea que investigue si el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó fondos europeos para financiar la contratación de un joven en la empresa pública Ineco, tras los mensajes revelados por EL ESPAÑOL.

La iniciativa parte de una pregunta registrada en Bruselas por el eurodiputado Jorge Buxadé.

En esos whatsapps, el exministro de Defensa José Bono solicita a Koldo García, asesor de Ábalos, que "le dé un empujón" al proceso de contratación de un joven llamado Álvaro Lario.

Dos horas después, Koldo responde que "en diez días está trabajando" y que cobrará 36.000 euros anuales.

Cinco días más tarde, Bono vuelve a escribir para confirmar que "ya han llamado al chaval y está encantado". Las conversaciones tuvieron lugar en junio de 2021.

Según Vox, la clave del caso es que la plaza en Ineco "estaba vinculada a los fondos europeos de recuperación", lo que, a su juicio, apuntaría a un posible delito de malversación.

En su pregunta a la Comisión Europea, Buxadé solicita que Bruselas determine de qué proyecto concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se habría beneficiado la contratación de Álvaro Lario.

El eurodiputado también pregunta si la Comisión ha iniciado ya actuaciones para investigar los hechos y, en su caso, recuperar los fondos utilizados de forma indebida y depurar responsabilidades.

El escrito plantea, además, si Bruselas se plantea abrir una auditoría general sobre la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España, a la vista de "repetidos casos" de posible uso irregular en distintos casos.

Fuentes de Vox sostienen que no se trata de un episodio aislado, sino de un patrón de funcionamiento en el que las empresas públicas del entorno del Ministerio de Transportes habrían sido utilizadas como vía de colocación de personas afines al PSOE.

Otros casos

Ineco, sociedad pública dependiente de Transportes, ya había aparecido en la investigación por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.

De hecho, Ábalos y Koldo serán juzgados por ello dentro del caso mascarillas en el Tribunal Supremo.

Jésica fue contratada en 2019 como auxiliar administrativa en Ineco tras gestiones realizadas por Koldo ante la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.