"Las conductas indecorosas" del DAO de la Policía "eran un secreto a voces" en Interior: "Las mujeres evitaban estar cerca"

El caso ha provocado un enfrentamiento político, con acusaciones entre Gobierno y oposición sobre el posible encubrimiento y la gestión de la denuncia dentro del Ministerio del Interior.

La querella sostiene que la agresión ocurrió en la vivienda oficial del Ministerio del Interior y describe una relación previa marcada por control y sumisión psicológica.

Fuentes policiales señalan que las conductas indecorosas de González eran un secreto a voces y que muchas mujeres evitaban estar cerca de él.

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, es acusado de agresión sexual a una subordinada y su comportamiento era conocido en el cuerpo policial.

No son ni una ni dos ni tres. Varias fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL coinciden. El comisario José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional dimitido este martes tras admitirse a trámite una denuncia por agresión sexual, tenía "conductas indecorosas con las mujeres y subordinadas" del cuerpo. Y no sólo eso, su comportamiento era "un secreto a voces en la Dirección General de la Policía y en Interior".

Así lo cuenta a este periódico un alto cargo de la Policía, quien insiste en que "lo sabían perfectamente". Se refiere este agente que prefiere permanecer en el anonimato a que la situación de 'Jota', así le llaman sus más cercanos, era "vox populi".

Desde uno de los sindicatos policiales, otro uniformado consultado no sólo coincide en el diagnóstico, sino que va más allá. "Era un asqueroso", explica, "las subordinadas evitaban estar cerca de él".

Una tercera fuente policial, cuestionada por las actitudes del exDAO apunta directamente al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. "Hay más altos cargos policiales que conocían la denuncia. ¿Y no lo sabe el ministro? Difícil de explicar", señala, antes de apostillar que "si (el exDAO) no está jubilado es por Marlaska. El ministro no puede decir que no conocía su doble vida con las mujeres".

Y deja una reflexión para terminar: "Las condecoraciones sirven para comprar silencios cómplices".

El ministro, junto al Dao en un acto de los últimos años. Europa Press

Se refiere esta agente a la decisión de Marlaska de prorrogar el mandato del comisario González como DAO más allá de la fecha permitida por la legislación.

Tal y como contó EL ESPAÑOL, el ministro aprovechó el decreto-ley de las ayudas para los afectados por la DANA para colar una reforma legal que permitía al comisario seguir en su cargo, burlando su inminente jubilación, pues cumplía los 65 años en diciembre de 2024.

La querella

El pasado martes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admitió a trámite una querella por agresión sexual contra José Ángel González y también contra número dos del Cuerpo por debajo del director general, Francisco Pardo.

La denunciante es una agente de la Policía y expareja del exDAO, que le atribuye también delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

En una resolución fechada este martes, el juez David Maman Benchimol aprecia que los hechos relatados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales” y acuerda la incoación de diligencias.

Tanto la agente como el DAO han sido citados a declarar el próximo 17 de marzo.

El número dos de la Policía Nacional José Ángel González, denunciado por agresión sexual, a su llegada este miércoles a su domicilio. EFE

La querella sitúa la presunta agresión en la cocina de una vivienda oficial del Ministerio del Interior, en la que reside González.

Según el escrito, al llegar al domicilio, el mando sirvió dos copas de cerveza e inició “de forma inmediata” un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la agente, que asegura haberlo rechazado “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”. Pese a esas negativas, el DAO habría desplegado una conducta “agresiva de naturaleza sexual”, con violencia física e intimidación, aprovechando su superioridad física, la situación de aislamiento y su autoridad jerárquica.

La denunciante sostiene que González insistió en prácticas sexuales que ella rechazaba en todo momento y que llegó a introducir la mano en su pantalón y masturbarla con los dedos, entre súplicas y negativas reiteradas.

"Sumisión psicológica"

Los hechos se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente estaba de servicio de tarde en la Comisaría de Coslada. A partir de las 14.15, siempre según su versión, comenzó a recibir múltiples llamadas del DAO exigiendo su presencia “inmediata y perentoria”.

Ante su negativa inicial, González le habría ordenado abandonar el puesto usando un vehículo policial camuflado para acudir a un restaurante donde él terminaba una comida con un comisario. Tras incorporarse ella a la mesa, ambos se desplazaron, por indicación del DAO, a la vivienda oficial donde se habría producido la agresión.

La querella admite que existió una relación sentimental previa, marcada —según la agente— por el “control”, la “dominación” y la “sumisión psicológica” derivada de la asimetría de poder, que ella intentó romper varias veces por miedo a represalias profesionales. El escrito atribuye además a González el uso de recursos materiales y humanos de la Policía para mantener un control permanente sobre la mujer.

Tormenta política

La sesión de control al Gobierno de este miércoles por la mañana en el Congreso se convirtió en un choque entre el Gobierno y el PP por la dimisión del ministro Marlaska.

Feijóo acusó al Ejecutivo de "saber, tapar y proteger" al exnúmero dos de la Policía, al entender que su dimisión demuestra que no prescindieron de él por los hechos, sino porque trascendieron a los medios.

Por su parte, el propio Marlaska negó rotundamente haber tenido conocimiento previo de la presunta agresión y amenazó con llevar a los tribunales a quienes le acusen de encubrimiento. Además, condicionó su continuidad en el cargo a la propia víctima: "Si cree que le he fallado o no se ha sentido protegida, dimitiré".

Hasta el propio Pedro Sánchez respaldó a Marlaska desde Nueva Delhi. El presidente descartó su cese y defendió que el Gobierno "actuó con empatía, coherencia y contundencia". Y también contraatacó, acusando al PP de encubrir casos similares en sus filas, citando al alcalde de Móstoles, denunciado por acoso sexual y que sigue en el cargo con el respaldo de su partido .

Sumar, socio de Gobierno, exigió explicaciones sobre por qué no se cesó de inmediato al DAO ni a los comisarios presuntamente implicados en el encubrimiento, y reclamó una reforma de los protocolos internos de la Policía para prevenir situaciones similares.